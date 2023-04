Tecno ने इस साल की शुरुआत में ही अपना पहला फोल्ड स्क्रीन वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। इस डिवाइस का नाम Tecno Phantom V Fold 5G है। लॉन्चिंग के दौरान इसकी कीमत 77,777 रुपये में लिस्टेड की थी, जो सीमित समय के लिए था। यह कीमत Samsung Galaxy Z Fold 4 की तुलना में करीब आधी है। टेक्नो के इस हैंडसेट की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो 27 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान यह फोन सस्ते में खरीदने में मौका मिल रहा है। हालांकि अब इसकी कीमत पुराने दाम से अलग है।

Tecno Phantom V Fold 5G की लेटेस्ट कीमत अब 88,888 रुपये बताई है और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। यह प्री बुकिंग के लिए अमेजन पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में दावा किया है कंपनी ने नोएडा में इसके प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा किया है। 28 अप्रैल से यह सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

Tecno Phantom V Fold की प्री बुकिंग चल रही है और इस पर 24 महीने की नो कॉस्ट EMI का ऑफर चल रहा है। यह किस्त 3704 रुपये प्रति महीने की होगी। इसके साथ ही यूजर्स को 8000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा। इसके साथ ही अमेजन की तरफ से इस पर वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यूजर्स 1 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी का लाभ उठा सकते हैं।

Thank you for your overwhelming love and support !!

Prebooking starts again tomorrow at 10 a.m. on Amazon

Get ready!

To Prebook on Amazon : https://t.co/Dj51xuXcv7#Tecno #PhantomVFold #BeyondTheExtraordinary #5G #mobile #smartphone pic.twitter.com/gaZtekFO8Q

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) April 22, 2023