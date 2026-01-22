Vivo X300 Pro फोन 10,000 रुपये हुआ सस्ता, 50MP सेल्फी कैमरा और 6510mAh बैटरी जैसे मिलेंगे तगड़े फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 22, 2026, 04:50 PM (IST)
Vivo X300 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच AMOLED है। वहीं, रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है।
Vivo X300 Pro फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही इस फोन में आपको VS1 Professional Imaging Chip भी मिलेगी। Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है।
Vivo X300 Pro फोन में कंपनी ने 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलती है।
Vivo X300 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP ZEISS मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 200MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।
Vivo X300 Pro में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।
Vivo X300 Pro में कंपनी ने 6510mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है।
Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,09,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सस्ते में खरीद सकेंगे।
Vivo X300 Pro फोन को अमेजन से 1,09,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information