Vivo X300 Pro को 10,000 रुपये सस्ता खरीदें, Flipkart की डील देखकर खरीदने के लिए टूट पड़े लोग

Vivo X300 Pro get 10000 discount offer on Flipkart price in India specs 200MP back Camera and 50MP front Camera: वीवो के फोन पर धांसू ऑफर। इस तरह सीधे पाएं 10,000 रुपये का डिस्काउंट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 02, 2026, 06:36 PM (IST)

Vivo X300 Pro Display

Vivo X300 Pro कंपनी का प्रीमियम फोन है, जिसमें आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है।

Vivo X300 Pro Performance

Vivo X300 Pro फोन में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।

Vivo X300 Pro RAM

Vivo X300 Pro में 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट वाला सिंगल मॉडल मिलता है।

Vivo X300 Pro Camera

Vivo X300 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP कैमरा सेकेंडरी व 50MP कैमरा तीसरा कैमरा सेटअप का हिस्सा है।

Vivo X300 Pro Selfie Camera

Vivo X300 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Vivo X300 Pro Battery

Vivo X300 Pro में कंपनी ने 6510mAh की धाकड़ बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Vivo X300 Pro Price

Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 1,19,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी कम दाम में खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Pro Discount

Vivo X300 Pro के ऑफर पर नजर डालें, तो अभी इसे आप 1,09,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलता है।