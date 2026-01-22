comscore
Nothing Phone 3a Lite पर 2000 रुपये का Discount, मिड रेंज वाले फोन को सस्ते में खरीदने का मौका

Nothing Phone 3a Lite gets 2000 discount flipkart sale offer price in india specifications: नथिंगफोन 3ए लाइट को गजब छूट पर खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 22, 2026, 11:35 AM (IST)

Nothing Phone 3a Lite (1)zoom icon
18

Nothing Phone 3a Lite Screen

Nothing Phone 3a Lite में 6.77 इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, रेजलूशन 1080 x 2392 पिक्सल और टच सैम्पलिंग रेट 480 है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसमें Panda Glass लगा है।

Nothing Phone 3a Lite (4)zoom icon
28

Nothing Phone 3a Lite Chipset

नथिंगफोन 3ए लाइट MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट के साथ आता है। इस फोन में Mali-G615 MC2 GPU मिलता है। इसके अलावा, फोन में 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलती है।

Nothing Phone 3a Litezoom icon
38

Nothing Phone 3a Lite Camera

फोटो क्लिक करने के लिए Nothing Phone 3a Lite फोन में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अलट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 10 एक्स जूम मिलता है।

Nothing Phone 3a Lite (3)zoom icon
48

Nothing Phone 3a Lite Front Camera

नथिंगफोन 3ए लाइट में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसके कैमरे से 1080p 60 fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Nothing Phone 3a Lite (6)zoom icon
58

Nothing Phone 3a Lite Battery

कंपनी ने Nothing Phone 3a Lite में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।

Nothing Phone 3a Lite (5)zoom icon
68

Nothing Phone 3a Lite Connectivity

Nothing के इस स्मार्टफोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस को IP54 की रेटिंग मिली है। इस हैंडसेट की डायमेंशन 164x 78x 8.3mm और वजन 199 ग्राम है।

Nothing Phone 3a Lite (7)zoom icon
78

Nothing Phone 3a Lite Price

Nothing Phone 3a Lite ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 23,999 रुपये में मिल रहा है।

Nothing Phone 3a Lite (2)zoom icon
88

Nothing Phone 3a Lite Deals

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से Nothing Phone 3a Lite फोन को खरीदने पर 2000 रुपये का डिस्कउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,057 रुपये प्रति माह की EMI मिल रही है। इस पर 18,100 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।