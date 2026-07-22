Smartwatch Under 2000: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली शानदार स्मार्टवॉच, कीमत 2 हजार रुपये से कम

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 22, 2026, 12:25 PM (IST)
नॉइस की इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,699 रुपये है। इस स्मार्टवॉच की बॉडी को मैटेलिक फिनिश दी गई है। इस वॉच की स्क्रीन 1.8 इंच है। इसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है। इसके साथ 60 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और 7 दिन चलने वाली बैटरी मिलती है।
यह स्मार्टवॉच कई शानदार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इस वॉच की कीमत 1999 रुपये है। इसमें 1.19 इंच की स्क्रीन के साथ-साथ ब्लूटूथ कॉलिंग, 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, एआई वॉइस असिस्टेंट और दमदार बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज में 7 दिन चलती है।
Goboult Tuff Hawk में 3.53 cm का गोल टीएफटी डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स है। इसमें वर्किंग क्राउन लगा है, जिससे वॉच को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग भी दी गई है। इसमें कई स्पोर्ट्स भी मिलते हैं। इसकी कीमत 1699 रुपये है।
Pebble Hive वॉच में 1.39 इंच का एचडी ऑक्टा डिस्प्ले दिया है। इस स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग और हेल्थ सूट दिया गया है। इसके अलावा, वॉच में इन-बिल्ट गेम और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है।
Noise ने इस स्मार्टवॉच में 1.81 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया है। इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग और एआई वॉइस असिस्टेंट दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 7 दिन चलती है। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसमें गेम्स भी हैं। इसका प्राइस 1399 रुपये है।
Hammer Luxor ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है। इस वॉच में 1.45 इंच का डिस्प्ले है। इसमें यूजर्स की सुविधा के लिए ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है। साथ ही, 130 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इतना ही नहीं वॉच में SpO2 मॉनिटर भी मिलता है। इसकी कीमत 1899 रुपये है।
boat की ये स्मार्टवॉच बेहद शानदार है। इस वॉच में 2.01 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। इसकी बैटरी फुल चार्ज में 20 दिन चलती है। इसमें फंक्शनल क्राउन और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर मिलते हैं। इसे 1599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
बोट की इस स्मार्टवॉच का डिजाइन प्रीमियम है। इस वॉच में 1.39 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 700 से ज्यादा एक्टिव मोड मिलते हैं। इसे 1899 रुपये में घर लाया जा सकता है।
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