Smartwatch Under 2000: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली शानदार स्मार्टवॉच, कीमत 2 हजार रुपये से कम

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ColorFit Icon 2 Elite

नॉइस की इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,699 रुपये है। इस स्मार्टवॉच की बॉडी को मैटेलिक फिनिश दी गई है। इस वॉच की स्क्रीन 1.8 इंच है। इसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है। इसके साथ 60 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और 7 दिन चलने वाली बैटरी मिलती है।