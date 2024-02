होम

6000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy F14 5G फोन को सिर्फ 9,990 रुपये में खरीदें, यहां मिल रहा धांसू ऑफर

6000mAh battery featured Samsung Galaxy F14 5G get in just 9990 flipkart offer: सैमसंग कंपनी जल्दी ही मार्केट में Samsung Galaxy F15 5G फोन लॉन्च करने वाली है। नए फोन लॉन्च से पहले पुराने मॉडल Samsung Galaxy F14 5G को सस्ते में खरीदा जा सकता है। यहां जानें फोन और ऑफर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Manisha Published:Feb 21, 2024, 15:51 PM | Updated: Feb 21, 2024, 15:51 PM