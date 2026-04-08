16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 6000mAh बैटरी वाले Vivo V60 5G पर 3500 की छूट, Amazon डील ने मचाई धूम

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Vivo V60 5G Display

Vivo V60 5G के स्पेक्स की बात करें, तो फोन में 6.77 इंच का Slim Quad Curved AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका रेजलूशन 2392 X 1080 पिक्सल है। साथ ही कंपनी ने इसमें 1600 Nits ब्राइटनेस दी है।