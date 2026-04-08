16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 6000mAh बैटरी वाले Vivo V60 5G पर 3500 की छूट, Amazon डील ने मचाई धूम

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 08, 2026, 07:08 PM (IST)
Vivo V60 5G के स्पेक्स की बात करें, तो फोन में 6.77 इंच का Slim Quad Curved AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका रेजलूशन 2392 X 1080 पिक्सल है। साथ ही कंपनी ने इसमें 1600 Nits ब्राइटनेस दी है।
Vivo V60 5G फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ फोन Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ आता है, लेकिन इसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएंगे।
Vivo V60 5G में 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज जैसे कई वेरिएंट्स मौजूद है।
Vivo V60 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर सेटअप में शामिल है। वहीं, 8MP का तीसरा कैमरा इसमें दिया गया है।
Vivo V60 5G में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग को इन्जॉय कर सकते हैं।
Vivo V60 5G फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
Vivo V60 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 50,999 रुपये के साथ लिस्ट है, जिसे आप 45,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Vivo V60 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को अमेजन सेल के दौरान और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 3500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
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