  • Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Global Launch Ahead Of Mwc 2026 Expected Price Battery And Specs Colors Leaked Reports

Xiaomi 17 Series के ग्लोबल लॉन्चिंग से पहले नए कलर्स हुई लीक, मिल सकते हैं ये फीचर्स, रिपोर्ट्स में हुआ खुलास

Xiaomi 17 Series को लेकर ग्लोबल लॉन्च से पहले बड़ी जानकारी लीक हो गई है। नए कलर ऑप्शन, दमदार प्रोसेसर, बैटरी में बदलाव और संभावित कीमत को लेकर रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 06, 2026, 04:36 PM (IST)

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Series की ग्लोबल लॉन्च को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। Xiaomi 17 Ultra को दिसंबर 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि यह फोन जल्द ही चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही स्टैंडर्ड Xiaomi 17 मॉडल भी ग्लोबली लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसे चीन में सितंबर 2025 में उतारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra को Mobile World Congress (MWC) 2026 से पहले लॉन्च किया जा सकता है। MWC 2026 की शुरुआत 2 मार्च से बार्सिलोना में होगी, हालांकि Xiaomi ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। news और पढें: Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक

कलर और डिजाइन

ग्लोबल वेरिएंट के डिजाइन और कलर ऑप्शन भी लीक हो गए हैं। NieuweMobiel नाम की वेबसाइट ने Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 के ग्लोबल वेरिएंट्स के ऑफिशियल जैसे दिखने वाले रेंडर्स शेयर किए हैं। इन रेंडर्स से पता चलता है कि फोन का कैमरा डिजाइन और बटन प्लेसमेंट चीन में लॉन्च हुए मॉडल जैसा ही रहेगा। हालांकि Xiaomi 17 को एक नए ग्रीन कलर ऑप्शन में दिखाया गया है, जो संभव है कि सिर्फ कुछ ग्लोबल मार्केट्स में ही उपलब्ध हो। माना जा रहा है कि यह नया ग्रीन कलर, चीन में मिलने वाले पिंक कलर वेरिएंट की जगह ले सकता है। news और पढें: Xiaomi 17 Ultra Launched: Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 200MP Leica कैमरा के साथ लॉन्च हुआ ये फ्लैगशिप फोन, जानें कीमत

बैटरी और प्रोसेसर

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टिप्सटर सुधांशु अंभोरे ने Xiaomi 17 के ग्लोबल वेरिएंट की पूरी स्पेसिफिकेशन लिस्ट लीक की है, जो कथित तौर पर Xiaomi के यूरोपीय ऑनलाइन स्टोर से ली गई है। हालांकि Techlusive इस जानकारी की पुष्टि नहीं कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में वही Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है और चीन वाले वेरिएंट में भी दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क बैटरी को लेकर हो सकता है। जहां चीनी वेरिएंट में 7000mAh की बैटरी दी गई है, वहीं ग्लोबल मॉडल में सिर्फ 6330mAh बैटरी मिलने की बात कही जा रही है। news और पढें: Xiaomi 17 Ultra: आज होगा ये फोन लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन तक सब कुछ

क्या Xiaomi 17 की ग्लोबल कीमत चीन के मुकाबले काफी ज्यादा होगी

कीमत के मामले में भी ग्लोबल यूजर्स को झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Xiaomi 17 का ग्लोबल लॉन्च प्राइस EUR 1,099 हो सकता है, जो भारतीय रुपये में करीब 1,21,000 रुपये बैठता है। यह कीमत 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए बताई जा रही है। तुलना करें तो चीन में यही फोन सितंबर 2025 में CNY 4,799 यानी लगभग 60,000 रुपये में लॉन्च किया गया था, यानी ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो सकती है।