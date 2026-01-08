Sony New Hyperpop Collection: PS5 कंसोल कवर और DualSense कंट्रोलर मार्च में होंगे लॉन्च

Sony ने अपने PlayStation 5 यूजर्स के लिए एक नया और शानदार Hyperpop Collection पेश किया है। इस कलेक्शन में PS5 के लिए नए कंसोल कवर और DualSense वायरलेस कंट्रोलर शामिल हैं, जो तीन दमदार और स्टाइलिश कलर्स Techno Red, Remix Green और Rhythm Blue में आएंगे। कंपनी के मुताबिक, ये नए डिजाइन खासतौर पर उन गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिन्हें ब्राइट कलर्स और RGB लाइटिंग वाले मॉडर्न गेमिंग सेटअप पसंद हैं। Sony ने इन एक्सेसरीज की पहली झलक शेयर करते हुए बताया कि यह कलेक्शन मार्च 2026 में लॉन्च किया जाएगा।

कलर और डिजाइन

Hyperpop Collection की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा ग्रेडिएंट डिजइन है। इसमें ग्लॉसी ब्लैक कलर धीरे-धीरे नियॉन रेड, ग्रीन या ब्लू में बदलता है, जो देखने में काफी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगता है। DualSense कंट्रोलर की बात करें तो इसका ऊपरी हिस्सा ग्लॉसी ब्लैक है, जो टचपैड के किनारे तक जाता है और फिर चुने गए कलर्स में ट्रांजिशन करता है। कंट्रोलर के बटन और D-Pad भी ब्लैक कलर में हैं, जबकि PlayStation के सिंबल्स पर लाल, हरा या नीला कलर दिया गया है, जिससे इसका लुक और भी खास हो जाता है।

कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे

PS5 कंसोल कवर भी इसी थीम को फॉलो करते हैं। कवर का ऊपरी हिस्सा ब्लैक से शुरू होकर धीरे-धीरे रेड, ग्रीन या ब्लू कलर में बदलता है। इसके साथ ही Sony ने इनमें कुछ हल्के ट्रांसपेरेंट डिजाइन एलिमेंट्स भी जोड़े हैं, जो कंसोल को एक यूनिक पहचान देते हैं। कंपनी का कहना है कि इन कलर्स की प्रेरणा RGB लाइट्स की चमक से ली गई है, जो आजकल कई गेमर्स के सेटअप का अहम हिस्सा होती हैं। यह कलेक्शन खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने PS5 को भी अपने गेमिंग रूम की थीम के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं।

कीमत और लॉन्च डेट

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो Hyperpop DualSense वायरलेस कंट्रोलर की कीमत $84.99 / EUR 84.99 / GBP 74.99 रखी गई है, जबकि PS5 कंसोल कवर की कीमत $74.99 / EUR 74.99 / GBP 64.99 होगी। Sony ने बताया है कि कंसोल कवर सीमित मात्रा में और चुनिंदा बाजारों में ही उपलब्ध होंगे। ये सभी एक्सेसरीज 12 मार्च 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, जबकि इनके प्री-ऑर्डर 16 जनवरी 2026 से सुबह 10 बजे (लोकल टाइम) शुरू होंगे, हालांकि फिलहाल Sony ने यह साफ नहीं किया है कि Hyperpop Collection भारत में लॉन्च के समय उपलब्ध होगी या नहीं, जिससे भारतीय गेमर्स को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।