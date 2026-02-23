comscore
ENG
Ryzen AI 7 450 प्रोसेसर और 72Wh की दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ LG का ये खास लैपटॉप, जानिए कीमत और फीचर्स

LG Gram 14 (2026) को कंपनी ने एक बेहद पतले और हल्के डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। इसमें नया Ryzen AI प्रोसेसर और 72Wh की बड़ी बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 23, 2026, 11:55 AM (IST)

LG Gram 14 (2026)

LG Gram 14 (2026) को कंपनी ने अपने नए पतले और हल्के लैपटॉप के रूप में लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल फिलहाल जापान में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इस लैपटॉप में 14-inch का WUXGA (1200×1920 पिक्सल) IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट और 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। स्क्रीन 99% DCI-P3 कलर गैमट सपोर्ट करती है, जिससे कलर काफी ब्राइट और नेचुरल नजर आते हैं। इसका वजन लगभग 1.12 किलोग्राम है और मोटाई सिर्फ 15.7mm है। news और पढें: Redmi Turbo 5 Series लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर

कितनी है कीमत और कौन-कौन से प्रोसेसर ऑप्शन मिलते हैं?

कीमत की बात करें तो LG Gram 14 (2026) का बेस वेरिएंट AMD Ryzen AI 5 435 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ JPY 2,51,820 (लगभग 1,47,800 रुपये) में उपलब्ध है। वहीं इसका हाई-एंड वेरिएंट AMD Ryzen AI 7 450 प्रोसेसर, 32GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ JPY 3,49,800 (करीब 2,05,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। यह लैपटॉप Windows 11 Home पर चलता है। इसमें Radeon ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है और NPU की मदद से 50 TOPS तक AI परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे AI आधारित काम जैसे फोटो एडिटिंग, वीडियो प्रोसेसिंग और स्मार्ट फीचर्स तेजी से काम कर सकते हैं।

क्या हैं इसके स्पेसिफिकेशन, स्टोरेज और कनेक्टिविटी फीचर्स?

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लैपटॉप में LPDDR5x RAM दी गई है और स्टोरेज के लिए NVMe Gen 4 SSD का सपोर्ट मिलता है। इसमें अतिरिक्त M.2 स्लॉट भी दिया गया है, जिससे भविष्य में स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है। ऑडियो के लिए इसमें डुअल 1.5W स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। वीडियो कॉलिंग के लिए Full-HD 1080p वेबकैम दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है। साथ ही HDMI पोर्ट, USB Type-C, USB Type-A और स्टीरियो मिनी जैक जैसे जरूरी पोर्ट भी दिए गए हैं। इसमें LG Gram Link फीचर भी है, जिससे Android, iOS और webOS डिवाइस के साथ फाइल शेयरिंग और स्क्रीन मिररिंग की जा सकती है।

बैटरी कितनी दमदार है?

बैटरी इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। इसमें 72Wh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कंपनी के अनुसार एक बार चार्ज करने पर 18.5 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 30.5 घंटे तक आइडल टाइम दे सकती है। इसके साथ 65W का AC एडॉप्टर मिलता है। यह लैपटॉप US मिलिट्री MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें जापानी 83-key बैकलिट कीबोर्ड और जेस्चर सपोर्ट वाला टचपैड दिया गया है।