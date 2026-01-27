HP ने भारत में लॉन्च किया HyperX OMEN 15 गेमिंग लैपटॉप, जानिए कीमत और फीचर्स

HP ने अपने नए HyperX गेमिंग ब्रांड के तहत HyperX OMEN 15 गेमिंग लैपटॉप भारत में लॉन्च कर दिया है। यह HP का पहला लैपटॉप है जो इस रीफ्रेश्ड HyperX ब्रांड के तहत पेश किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह लैपटॉप आधुनिक AAA गेम्स, ई-स्पोर्ट्स टाइटल और कंटेंट क्रिएशन के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इस लैपटॉप में Intel की 14th Gen का Core i7 प्रोसेसर और Nvidia की लेटेस्ट RTX 50 Series लैपटॉप GPU का इस्तेमाल किया गया है। HP ने इसे Shadow Black कलर में पेश किया है और इसे Flipkart के साथ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,49,999 रुपये रखी गई है।

डिस्प्ले और स्टोरेज

HyperX OMEN 15 का डिस्प्ले 15.3 inch का IPS पैनल है, जिसकी रिजॉल्यूशन 2.5K (2560×1600) और रिफ्रेश रेट 180Hz है। HP का कहना है कि यह पैनल 100% sRGB कलर कवर करता है और इसकी ब्राइटनेस 500 निट्स तक पहुंचती है। लैपटॉप में 3ms का रेस्पॉन्स टाइम है, जो गेमिंग अनुभव को और स्मूद बनाता है। इसके अलावा लैपटॉप में 1TB SSD स्टोरेज और 24GB DDR5 RAM दी गई है, जिससे गेम्स और सॉफ्टवेयर आसानी से चलाए जा सकते हैं।

HyperX OMEN 15 का कीबोर्ड और कूलिंग सिस्टम

कीबोर्ड के मामले में HP ने इसमें 8K पोलिंग रेट वाला गेमिंग कीबोर्ड पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस कीबोर्ड से कम समय में इनपुट डिटेक्शन होता है, जिससे Competitive Gaming में फायदा मिलता है। लैपटॉप के कूलिंग सिस्टम के लिए HP ने OMEN Tempest Cooling टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह सिस्टम Long Gaming Sessions के दौरान लैपटॉप को ठंडा रखता है और धूल जमा होने को भी कम करता है, साथ ही OMEN Gaming Hub के जरिए यूजर लाइटिंग, सिस्टम ट्यूनिंग और थर्मल सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं।

HyperX OMEN 15 की परफॉर्मेंस

HyperX OMEN 15 के परफॉर्मेंस फीचर्स की बात करें तो यह Intel Core i7-14650HX प्रोसेसर और Nvidia GeForce RTX 5060 लैपटॉप GPU से लैस है। HP का दावा है कि यह लैपटॉप 170W तक की टोटल प्रोसेसर पावर दे सकता है, जिसमें CPU और GPU दोनों की परफॉर्मेंस शामिल है। Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यह लैपटॉप गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए एक पावरफुल ऑप्शन है। HP ने इस लैपटॉप को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों चाहते हैं।