Google Photos में रोलआउट होना शुरू हुआ एक मजेदार AI फीचर, अब अपने फोटो से बनाएं पर्सनलाइज्ड Meme

Google Photos में अब एक नया मजेदार फीचर रोलआउट होना शुरू हुआ है, जिसका नाम है ‘Me Meme’ इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने फोटो को सीधे Meme टेम्पलेट्स में डालकर पर्सनलाइज्ड और मजेदार Meme बना सकते हैं, यानी अब आप सोशल मीडिया पर सिर्फ दूसरों के बनाए हुए Meme नहीं देखेंगे, बल्कि खुद के फोटो से भी फनी और रिलेटेबल Meme क्रिएट कर पाएंगे। Google ने इस फीचर को अक्टूबर 2025 में पहली बार रिपोर्ट किया था और अब तीन महीने बाद इसे यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। यह नया फीचर Google Photos के पहले से मौजूद AI Tools जैसे Create with AI, Photo to Video, Remix, Collage और कई बाकी फीचर्स में जुड़ता है। और पढें: Google Photos में आ रहा कमाल का फीचर, अपनी Selfies से बना सकेंगे मजेदार Memes

Me Meme फीचर कैसे काम करता है

Google Photos में Me Meme फीचर को एक सपोर्ट पेज पर Google कम्युनिटी मैनेजर ने आधिकारिक रूप से पेश किया है, यह फीचर फिलहाल केवल अमेरिका में उपलब्ध है। Me Meme यूजर्स को अपने किसी चुने हुए फोटो को Meme टेम्पलेट में डालने की सुविधा देता है। इसके लिए यूजर को या तो Google Photos के प्रीसेट Meme स्टाइल चुनने होते हैं या वे खुद अपने टेम्पलेट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्शन भी यूजर अपनी पसंद और मजाक के अनुसार बदल सकता है। इसका मतलब है कि हर Meme पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड और मजेदार बन सकता है।

Me Meme फीचर का इस्तेमाल कैसे करें

Me Meme का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। Google Photos यूजर को बस अपने किसी पोर्ट्रेट या फोटो को चुनना है, फिर ‘Create’ या ‘Meme’ ऑप्शन पर टैप करना है, इसके बाद टेम्पलेट चुनें या खुद का अपलोड करें। AI खुद ही फोटो को Meme टेम्पलेट में डाल देता है और क्लासिक Meme स्टाइल में ऊपर और नीचे टेक्स्ट जोड़ देता है। Google का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह से फनी और शेयर करने योग्य Meme बनाने के लिए तैयार किया गया है।

सुरक्षा और प्राइवेसी

Google ने स्पष्ट किया है कि Me Meme फीचर ऑप्शनल है और केवल यूजर द्वारा चुनी गई फोटो पर ही काम करता है, यानी यह फीचर अपने आप Meme नहीं बनाएगा। AI जनरेट किया गया कंटेंट केवल Google Photos App में रहता है जब तक कि यूजर इसे शेयर या सेव नहीं करता, हालांकि Google ने यह नहीं बताया कि बनाए गए Meme Google Photos के स्टोरेज लिमिट में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन सामान्य नीति के अनुसार इसे नए फाइल की तरह माना जाएगा। इस फीचर के आने से यूजर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और सोशल मीडिया पर फनी और पर्सनलाइज्ड कंटेंट शेयर करने का एक नया तरीका मिलेगा।