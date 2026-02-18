comscore
इंतजार खत्म, इस दिन होगा Google I/O 2026 इवेंट, AI पर होगा पूरा फोकस

Google I/O 2026: गूगल ने आई/ओ इवेंट की डेट अनाउंस कर दी है। यह इवेंट मई में आयोजित होने वाला है। इसमें इस बार पूरा फोकस AI तकनीक पर होगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 18, 2026, 10:20 AM (IST)

Google I/O 2026 Date Announce: दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अपने सालाना होने वाले बड़े इवेंट I/O 2026 की डेट अनाउंस कर दी है। इस खास इवेंट को कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा। इसकी स्ट्रीमिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी। इसमें पूरा फोकस AI पर होगा। इस बड़े इवेंट में अपडेटेड Gemini से लेकर एडवांस Android फीचर्स तक से पर्दा उठाया जा सकता है। news और पढें: हर हफ्ते 10 करोड़ भारतीय चला रहे हैं ChatGPT, Sam Altman का बड़ा खुलासा

Google I/O 2026 Dates

गूगल के मुताबिक, Google I/O 2026 19 मई से शुरू होकर 20 मई 2026 तक चलेगा। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीम कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर की जाएगी, जिससे इवेंट को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स देख पाएंगे। news और पढें: Google Maps में जल्द आ सकता है ये कमाल का AI फीचर, यूजर्स को मिलेगी सीधे मैप्स से बातचीत करने की सुविधा

किस पर होगा फोकस ?

कंपनी का कहना है कि इस साल होने वाले इवेंट में पूरा फोकस AI पर होगा। इसका तकनीक का सपोर्ट Gemini, Android समेत अन्य प्रोडक्ट व मॉडल में दिया जाएगा, जिससे यूजर्स आसानी से अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। news और पढें: Google ने YouTube Music में लॉन्च किया AI प्लेलिस्ट फीचर, अब मूड के हिसाब से बनाएं अपनी म्यूजिक लिस्ट

इस इवेंट में कंपनी के लीडर्स के स्पेशल सेशन आयोजित किए जाएंगे। यूजर्स को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। इसके साथ सर्विस व प्रोडक्ट्स के डेमो भी दिए जाएंगे, जिससे यूजर्स सेवाओं व प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझने के साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे।

आपको बता दें कि गूगल का आई/ओ प्रमुख डेवलपर इवेंट्स में से एक है। इसमें आमतौर पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, एआई मॉडल और लेटेस्ट प्रोडक्ट को शोकेस किया जाता है। इस साल कंपनी का पूरा ध्यान AI तकनीक के साथ-साथ सॉफ्टवेयर अपडेट और एआई फीचर्स पर होगा।

हाल ही में रिलीज किया बीटा अपडेट

बताते चलें कि गूगल ने हाल ही में Android 17 का पहला पब्लिक बीटा जारी किया था। इस अपडेट से लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन की पहली झलक देखने को मिली है। इसे खासतौर पर बेहतर परफॉर्मेंस और प्राइवेसी के लिए तैयार किया गया है।

इस अपडेट के आने से टास्क को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा, जिससे मल्टी-टास्किंग की जा सकेगी। ऐप्स भी बैटरी का खपत कम करेंगे, जिससे यूजर्स को लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी। इसके अलावा, फोन में यह देखा जा सकेगा कि कौन-से ऐप लोकेशन, माइक्रोफोन या फिर कैमरे का उपयोग कर रहे हैं। इसका सपोर्ट सबसे पहले पिक्सल 10 सीरीज को मिलेगा। इसके बाद अन्य पिक्सल सीरीज के फोन्स के लिए अपडेट को जारी किया जाएगा।