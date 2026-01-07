CES 2026: Asus ने लेटेस्ट लैपटॉप लाइनअप को ProArt PZ14, Zenbook Duo और Zenbook A16 के दौरान पेश कर दिया है। फीचर्स की बात करें, तो लेटेस्ट लैपटॉप Qualcomm और Intel प्रोसेसर से लैस है। Asus ProArt PZ14 में 14 इंच की 3K OLED टचस्क्रीन मिलती है। वहीं, Zenbook Duo में डुअल स्क्रीन डिजाइन मिलता है, जिसमें 14 इंच के दो डिस्प्ले मौजूद हैं। इसके अलावा, Asus Zenbook A16 में 16 इंच का 3K OLED डिस्प्ले शामिल है। यहां जानें लैपटॉप से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: CES 2026: Motorola ने पेश किया यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म और AI पिन स्टाइल वियरेबल डिवाइस का प्रोटोटाइप

Asus ProArt PZ14 Specifications

Asus ProArt PZ14 (HT7407) के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 14 इंच का 3K Asus Lumina Pro OLED टचस्क्रीन दिया है। इस डिस्प्ले में 16:10 आस्पेक्ट रेशियो मिलता है। वहीं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसमें 1000 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मौजूद है। इसके अलावा, यह लैपटॉप लेटेस्ट 18-core Snapdragon X2 Elite X2E88100 प्रोसेसर से लैस है। इसमें Qualcomm Adreno GPU और Hexagon NPU दिया गया है। और पढें: CES 2026: Motorola की नई स्मार्टवॉच Moto Watch लॉन्च, मिलेंगे खास Polar fitness फीचर्स

इसके साथ Stylus इनपुट सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी ने इस लैपटॉप में 16GB RAM व 32GB RAM के ऑप्शन मौजूद हैं। वहीं, इसकी स्टोरेज 1TB PCIe 4.0 SSD तक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें 13MP का UHD कैमरा दिया गया है। यह लैपटॉप MIL-STD-810H ड्यूरिबिल्टी के साथ आता है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP52 रेटिंग मिलती है। इसमें बिल्ट-इन स्पीकर व माइक्रोफोन मौजूद है। लैपटॉप की बैटरी 75Wh की है, जिसके साथ 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: CES 2026: Samsung ने पेश किया क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, iPhone Fold में हो सकता है इस्तेमाल

Asus Zenbook Duo Features

Asus Zenbook Duo अपने नाम की तरह डुअल स्क्रीन डिजाइन के साथ आता है, जिसमें दो स्क्रीन 14 इंच की है। इसमें Anti-Reflection कोटिंग व 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, यह Intel Core Ultra X9 Series 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ Intel Arc GPUs मिलता है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इनमें छह स्पीकर ऑडियो सेटअप दिया गया है, जिसमें ScreenXpert annotation टूल्स मौजूद है। लैपटॉप को गर्म होने से रोकने के लिए इसमें डुअल-फैन कूलिंग थर्मल मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है। इसकी बैटरी 99Wh की है।

Asus Zenbook A16 Features

वहीं, Asus Zenbook A16 में 16 इंच का 3K OLED डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह लैपटॉप 18-core Snapdragon X2 Elite Extreme प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ Adreno GPU और Hexagon NPU मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें full-HD IR कैमरा मिलता है। साथ ही इसमें Windows Hello सपोर्ट मौजूद है। ऑडियो के लिए इस लैपटॉप में बिल्ट-इन स्पीकर दिए गए हैं, जिसमें Smart Amp Technology के माइक्रोफोन भी मौजूद हैं। इसकी बैटरी 70Wh की है।