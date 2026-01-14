140 साल लंबा YouTube वीडियो बना इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी पहेली, डिस्क्रिप्शन देख खौफ में लोग

YouTube पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया के इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है। यह वीडियो देखने में बिल्कुल साधारण है पूरा काला स्क्रीन, न कोई आवाज, न कोई हलचल लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी बताई गई लंबाई पूरे 140 साल है। इस अजीब वीडियो को अब तक लगभग 30 लाख लोग देख चुके हैं। यह वीडियो 5 जनवरी 2026 को @ShinyWR नाम के एक चैनल ने अपलोड किया था। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कोई इसे तकनीकी गड़बड़ी बता रहा है तो कोई इसे किसी बड़े रहस्य का हिस्सा मान रहा है।

140 साल लंबा वीडियो

जब कोई यूजर इस वीडियो पर क्लिक करता है तो एक और हैरानी सामने आती है। शुरुआत में 140 साल का रनटाइम दिखता है लेकिन जैसे ही वीडियो प्ले होता है, इसकी लंबाई अचानक 12 घंटे हो जाती है। इससे यह सवाल उठने लगे कि क्या वाकई YouTube पर इतना लंबा वीडियो अपलोड करना संभव है? YouTube की गाइडलाइंस के मुताबिक, वेरिफाइड अकाउंट भी अधिकतम 12 घंटे का ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी @ShinyWR चैनल पर 294 घंटे और 300 घंटे के दूसरे वीडियो भी मौजूद हैं। इन वीडियो में भी कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है।

वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी है काफी डरावना

वीडियो के रहस्य को और गहरा बनाता है उसका डिस्क्रिप्शन, यह अरबी जैसे कुछ प्रतीकों में लिखा गया है, जिसका अनुवाद AI के अनुसार ‘आओ, मुझसे नर्क में मिलो’ होता है। इसी लाइन ने सोशल मीडिया पर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा दी हैं। ‘X’ पर एक यूजर ने लिखा, ‘यह कैप्शन नर्क का न्योता लगता है’ वहीं कई लोगों का मानना है कि यह वीडियो YouTube के सिस्टम के साथ किया गया कोई प्रयोग है। कुछ यूजर्स ने इसे Alternate Reality Game (ARG) का हिस्सा बताया, तो कुछ मजाक में इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ रहे हैं।

कहां का है ये अकाउंट

इस पूरे मामले में चैनल की प्रोफाइल भी सवाल खड़े करती है। प्रोफाइल के अनुसार, यह अकाउंट उत्तर कोरिया से ऑपरेट होता है और जुलाई 2023 में जॉइन किया गया था, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ मेटाडेटा का खेल या कोई तकनीकी लूपहोल है, जबकि कुछ इसे डिजिटल टाइम कैप्सूल या YouTube की इंटरनल टेस्टिंग का हिस्सा मान रहे हैं। सच क्या है यह अभी साफ नहीं है लेकिन इतना तय है कि यह 140 साल लंबा दावा किया गया वीडियो इंटरनेट के सबसे अजीब और रहस्यमय मामलों में से एक बन चुका है।