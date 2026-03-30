Vivo X300 Ultra और Vivo X300s स्मार्टफोन लॉन्च हो गए हैं। फीचर्स की बात करें, तो ये दोनों ही फोन 200MP कैमरे के साथ आते हैं। इसके अलावा, अल्ट्रा फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लास है। वहीं, एक्स300एस फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 9500 चिप दी है। फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलते हैं। इसके अलावा, फोन 7100mAh बैटरी से लैस हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Smartphone launches in April: Vivo V70 FE से लेकर OnePlus Nord 6 5G तक, अप्रैल में भारत आ रहे ये फोन

Vivo X300 Ultra Features

फीचर्स की बात करें, तो Vivo X300 Ultra फोन में कंपनी ने 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen प्रोसेसर से लैस है। फोन में 16GB RAM व 1TB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी के लिए 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ आपको 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। और पढें: Vivo X300s के लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Vivo X300s Features

वहीं, दूसरी ओर वीवो एक्स300एस फोन में कंपनी ने 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 16GB RAM व 1TB स्टोरेज मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है। इसके साथ 50MP का पेरिस्कोप सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए भी इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7100mAh की है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: 6500mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर 1500 रुपये की छूट, बिल्कुल मिस न करें गजब डील

Vivo X300 Ultra, Vivo X300s Price

कंपनी ने Vivo X300 Ultra को CNY 6,999 (लगभग 95,900 रुपये) की कीमत में पेश किया है, जो कि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है। वहीं, दूसरी ओर Vivo X300s को CNY 1,999 (लगभग 27,400 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है।

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Vivo X300 Ultra, Vivo X300s Accessories

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा के लिए कंपनी ने G2 Ultra teleconverter बंडल को पेश किया है, जिसमें केस भी मौजूद है। इस बंडल की कीमत CNY 1,999 (लगभग 27,400 रुपये) है। स्टैंडर्ड Teleconverter G2 की कीमत CNY 1,499 (लगभग 20,600 रुपये) है। Vivo X300s के लिए Teleconverter G2 बंडल पेश किया गया है, जिसकी कीमत CNY 999 (लगभग 13,700 रुपये है)।