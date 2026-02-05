Published By: Manisha | Published: Feb 05, 2026, 05:23 PM (IST)
Samsung Galaxy A07 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के फोन में कंपनी ने octa core MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया है। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series में आएगा ये खास AI फीचर, लीक में हुआ खुलासा
कंपनी ने Samsung Galaxy A07 5G फोन को 15,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज का है। वहीं, फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी ने फोन में Light Violet, Light Green और Black कलर ऑप्शन पेश किए हैं। और पढें: Samsung Galaxy Wide Fold जल्द हो सकता है ग्लोबल लॉन्च, IMEI डेटाबेस में आया नजर
MORE stunning shots 📸
MORE weekend binges 🔋
MORE lag-free calls 🗣️ और पढें: Samsung Galaxy S24 हुआ सस्ता, मिल रहा इतना बड़ा ऑफर
Make every day #MoreAwesome with the all-new #GalaxyA07 5G 💖
With a 50MP Dual Camera, massive 6000mAh battery, and superfast 5G speeds, get so much more from your phone. pic.twitter.com/J91UbjhhHe
— Samsung India (@SamsungIndia) February 5, 2026
-6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले
-MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर
-6Gb RAM व 128GB स्टोरेज
-50MP का प्राइमरी कैमरा
-6000mAh बैटरी मिलती है
फीचर्स की बात करें, तो Samsung Galaxy A07 5G फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 720×1,600 पिक्सल है। फोन में 800 Nits तक की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6Gb RAM व 128GB स्टोरेज मिलती है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन का डायमेंशन 167.4×77.4×8.2mm का है। इसके साथ 199 ग्राम है।
