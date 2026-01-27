comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Oppo K15 Series May Launch Soon In India Company Teases New K Series Smartphone

Oppo K15 सीरीज भारत में जल्द मारेगी एंट्री! Flipkart पर लिस्टिंग हुई लाइव

Oppo K15 सीरीज जल्द ही भारत में दस्तक दे सकती है। कंपनी सीरीज के तहत दो फोन Oppo K15 और Oppo K15x लेकर आ सकती है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 27, 2026, 05:21 PM (IST)

OPPO (42)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Oppo K15 सीरीज जल्द ही भारत में दस्तक दे सकती है। इस सीरीज के फोन पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुई Oppo K13 5G फोन का अपग्रेड वर्जन हो सकता है। इसी साल कंपनी ने इस सीरीज के तहत Oppo K13x को लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि कंपनी ओप्पो के15 सीरीज के तहत भी दो फोन पेश करेगी, जिसमें Oppo K15 और Oppo K15x फोन शामिल होंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OPPO फोन को हर महीने 844 देकर लाएं घर, Flipkart की सुपर डील

OPPO ने अपकमिंग K सीरीज की इंडिया लॉन्चिंग को टीज कर दिया है। Flipkart पर सीरीज को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव की गई है। इस साइट के जरिए सीरीज की इंडिया लॉन्चिंग और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी मिलती है। कंपनी ने अपने X हैंडल के जरिए भी नई सीरीज की लॉन्चिंग को कंफर्म किया है। फिलहाल, सीरीज की लॉन्च डेट रिवील नहीं की गई है। अभी यह सीरीज Coming Soon टैग के साथ लिस्ट है। news और पढें: OPPO Reno 15 5G पर 4599 रुपये का डिस्काउंट, फ्रंट में मिलेगा 50MP सेल्फी कैमरा और...


फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन का डिजाइन भी देखा जा सकता है। यह फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ दस्तक देने वाला है, जो कि कैप्सूल आकार के कैमरा मॉड्यूल में स्थित होगा। इसके साथ ही कंपनी ने LED फ्लैश को जगह दी है।

Oppo K13 5G Specs and Price

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने पिछले साल अप्रैल महीने में Oppo K13 5G फोन को लॉन्च किया था। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। इस फोन में Icy Purple और Prism Black कलर ऑप्शन मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो ओप्पो के13 5जी फोन में 6.7 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,080×2,400 पिक्सल है। वहीं, रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले में 1200 nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 4 प्रोससेर से लैस है। कंपनी ने फोन में 7000mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

Oppo K13x 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 11,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.67 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, इसमें 1000 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।