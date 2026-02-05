comscore
Oppo K14 Turbo Series भारत में जल्द होगी लॉन्च, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

Oppo जल्द ही अपने नए K14 Turbo Series स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज में दो फोन होंगे, K14 Turbo और K14 Turbo Pro, ये फोन खासतौर पर गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं, जिनमें बड़ी डिस्प्ले, पावरफुल चिपसेट और इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम मिलेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 05, 2026, 06:31 PM (IST)

Oppo K14 Turbo

photo icon Oppo K14 Turbo

Oppo ने अपनी नई K14 Turbo Series को लेकर जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने पहले ही Oppo K14x को भारत में 10 फरवरी को लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। इससे पहले Oppo K13 Turbo Pro और Oppo K13 Turbo अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च किए गए थे। K14 Turbo Series के तहत दो स्मार्टफोन, Oppo K14 Turbo और Oppo K14 Turbo Pro बाजार में आने वाले हैं। इन दोनों फोन की लॉन्च डेट और कुछ स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों फोन MediaTek Dimensity 9500 Series चिपसेट के साथ आएंगे। news और पढें: iQOO 15R के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी मिलेगी बैटरी

Oppo K14 Turbo और Turbo Pro की स्क्रीन और गेमिंग फीचर्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo K14 Turbo और Oppo K14 Turbo Pro की चीन में अप्रैल के आसपास लॉन्चिंग हो सकती है। K14 Turbo में 6.59-inch की डिस्प्ले दी जा सकती है, जबकि K14 Turbo Pro में 6.78-inch की बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए इनबिल्ट एक्टिव कूलिंग फैन के साथ आएंगे, ताकि ज्यादा इस्तेमाल के दौरान फोन गर्म न हो। इसके अलावा फोन की वजन लगभग 201 ग्राम होने का अनुमान है। news और पढें: Oppo Find X9s के लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, कैमरा के स्पेसिफिकेशन आए सामने

RAM, स्टोरेज और कलर ऑप्शन

रिपोर्ट के मुताबिक, Oppo K14 Turbo Series के फोन 12GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB RAM और स्टोरेज ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकते हैं। कलर्स की बात करें तो कंपनी फोन को White, Gray, Pink और Forged Carbon जैसे ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। K13 Turbo और K13 Turbo Pro की तरह, इन नए मॉडल्स में भी इनबिल्ट फैन और Vapor cooling chamber होगा, जिससे फोन लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी ठंडा रहेगा। news और पढें: Redmi Turbo 5 Series लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर

Oppo K13 Turbo की तरह K14 Turbo में क्या नया होगा

Oppo K13 Turbo मॉडल में 6.80-inch की 1.5K AMOLED डिस्प्ले थी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता था। K13 Turbo में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट था, जबकि Pro मॉडल में Snapdragon 8s Gen 4 SoC दिया गया था। कीमत की बात करें तो K13 Turbo की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये थी और Pro मॉडल की 37,999 रुपये। K14 Turbo Series में पिछले मॉडल्स की तरह हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग अनुभव के लिए बेहतर चिपसेट, बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले देखने को मिल सकती है।