Moto G Stylus 2024 के रेंडर्स और खास स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक

Moto G Stylus 2024 Specs: Motorola नए स्मार्टफोन Moto G Stylus 2024 लॉन्च करने की तैयारी में है। फोन की लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट में स्मार्टफोन के रेंडर्स सामने आए हैं। इससे फोन के डिजाइन का खुलासा हो गया है। इतना ही नहीं, मोटोरोला के इस अपकमिंग 5G फोन के खास स्पेसिफिकेशन भी पता चल गए हैं। आइये, फोन्स की डिटेल जानते हैं।

Moto G Stylus 2024 के नाम से ही पता चल रहा है कि फोन 2023 में लॉन्च हुए हैंडसेट का सक्सेसर होगा। Smartmania की रिपोर्ट के अनुसार, लोकप्रिय टिप्स्टर OnLeaks ने स्मार्टफोन की जानकारी दी है।

रेंडर्स के अनुसार, फोन के सेंटर में सेल्फी कैमरा के लिए पंच होल कटआउट मिलेगा। डिस्प्ले के चारों-ओर कम बेजल्स देखने को मिलेंगे। इसके बैक पैनल में डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ LED फ्लैश दिया गया है। स्मार्टफोन में नीचे की तरफ 3.5mm के हेडफोन जैक के साथ USB Type-C पोर्ट मिल रहा है।

फोन का ब्लैक कलर रेंडर्स में दिखाई दिया है। डिवाइस में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन 6.5 इंच के IPS LCD डिस्प्ले से लैस होगा। इसमें Full HD+ पिक्सल रेजलूशन और हाई रिफ्रेस रेट वाला डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा, स्मार्टफोन्स में Qualcomm Snapdragon चिपसेट मिल सकता है। साथ ही, फोन 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह Android 13 पर रन करेगा।

साथ ही, फोन 5G, NFC और Bluetooth 5.2 कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आ सकता है। पावर देने के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी मिल सकती है। इसका वजन 190 ग्राम होगा। स्मार्टफोन 8.09mm पतला होगा।

एक टिप्स्टर TechTravie ने भी अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके फोन के स्पेसिफिकेशन बताए हैं, जो कि ऊपर बताए गए फीचर्स से मिलते-झुलते ही हैं।

📸✨ Moto G Stylus (2024)! 🚀

👀 Leaked Specs:

– 📷 50MP dual rear camera with OIS

– 📱 6.5″ FHD+ IPS LCD display

– 🕹️ Integrated stylus on the lower right side

– 🎮 Powered by Qualcomm Snapdragon chipset

– 💽 128GB onboard storage

– 📱 Android 13 OS

– 📲 5G, NFC, Bluetooth… pic.twitter.com/sEPCq94Q71

— Travie Tech (@TechTravie) January 11, 2024