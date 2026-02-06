Google Pixel 10a: लीक रेंडर्स में आया सामने, 18 फरवरी को होगा लॉन्च, चार कलर्स में दिखा नया डिजाइन

Google अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Google Pixel 10a को 18 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च से पहले ही इस फोन के हाई-रेजोल्यूशन रेंडर्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिससे इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन्स की पूरी झलक मिल गई है। यह फोन Google Pixel 9a का सक्सेसर होगा। Google ने हाल ही में लॉन्च डेट की घोषणा करते समय Lavender कलर वेरिएंट को टीज भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pixel 10a को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रीमियम फीचर्स को किफायती कीमत में चाहते हैं। और पढें: Google Pixel 10a को इस दिन से कर पाएंगे प्री-बुक, जानें संभावित कीमत और फीचर्स

नए कलर्स और डिजाइन

लीक रेंडर्स के अनुसार, Google Pixel 10a चार रंगों में आ सकता है, Obsidian, Berry, Fog और Lavender, इन रेंडर्स को Android Headlines ने शेयर किया है। फोन के फ्रंट में फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसके ऊपर बीच में होल-पंच सेल्फी कैमरा मौजूद है। चारों तरफ समान (symmetrical) बेज़ल्स देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। डिजाइन काफी हद तक Pixel 9a जैसा ही है, जिससे साफ है कि Google अपने पहचान वाले लुक को बनाए रखना चाहता है। और पढें: Google Pixel 10a की इमेज ऑनलाइन लीक, देखने की मिली पहली झलक

डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा

फीचर्स की बात करें तो Pixel 10a में 6.3-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 60Hz से 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा और 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है। फोन में Google का नया Tensor G4 चिपसेट दिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। कैमरा सेक्शन में पीछे की तरफ 48MP का प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलने की संभावना है, जबकि फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। और पढें: Google Pixel 10a की कीमत और स्टोरेज मॉडल आया सामने, फीचर्स हुए रिवील

बैटरी, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और कीमत

बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में भी Pixel 10a काफी मजबूत नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 5,100mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक दिन से ज्यादा का बैकअप देने में सक्षम होगी। Google इस फोन के साथ 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी सपोर्ट दे सकता है, जो इसे इस सेगमेंट में खास बनाता है। कीमत की बात करें तो Pixel 10a का 128GB वेरिएंट करीब $499 (लगभग 44,000 रुपये) में लॉन्च हो सकता है। कुल मिलाकर, Google Pixel 10a एक ऐसा फोन साबित हो सकता है जो शानदार कैमरा, दमदार सॉफ्टवेयर सपोर्ट और प्रीमियम अनुभव को मिड-रेंज बजट में पेश करेगा।