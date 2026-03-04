Free Fire Max में Holi के स्पेशल दिन खास Holi Ring इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को होली इंस्पायर्ड कई इ-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है, जिसमें Gulaal Guard ग्लू वॉल स्किन और Holi De Rang Bundle आदि शामिल है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और आपको होली स्पेशल इन-गेम आइटम्स को पाना है, तो यह इवेंट आपके लिए ही है। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 4 March 2026: Evo Gun Skin-Diamonds मिलेंगे फ्री, आ गए होली स्पेशल रिडीम कोड्स

Free Fire Max में Holi Ring इवेंट लाइव हो गया है, जो कि 2 हफ्तों तक गेम में लाइव रहेगा। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में होली इंस्पायर्ड इन-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है, जिसमें Gulaal Guard ग्लू वॉल स्किन और Holi De Rang Bundle आदि शामिल है। यह इस गेम का लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स को अपनी इन-गेम करेंसी डायमंड्स खर्च करनी होती है। डायमंड्स खर्च करके इवेंट में स्पिन होता है और हर स्पिन पर आपको रिवॉर्ड लिस्ट से एक रिवॉर्ड फ्री प्राप्त होता है। यहां देखें आज मिलने वाले रिवॉर्ड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Shadowthorn Hitman बंडल, ऐसे करें क्लेम

Holi Ring Event Rewards

1. Tropical Reptile Bundle और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 3 March 2026: आज मुफ्त में मिल रहे प्रीमियम आइटम, जल्दी करें

2. Gulaal Guard Gloo Wall skin

3. Roaring Superstar Bundle

4. UMP Sea of Hues

5. Holi De Rang Bundle

6. Universal Ring Token

Holi Ring Event Spin Price

इस इवेंट में मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको गेम में स्पिन करना होगा। हर स्पिन की कीमत गेम में अलग है। 1 स्पिन की कीमत गेम में 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है, जिसे आप 90 डायमंड्स में कर सकेंगे।

इवेंट एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले फ्री फायर मैक्स गेम अपने फोन में ओपन करना होगा। इसके बाद टॉप पर दिख रहे Holi Ring इवेंट आइकन पर क्लिक करें। यहां आपको इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।