Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। आज इस सेक्शन से आप Neon Kactus Pet Skin को आधे दाम में पा सकते हैं। इस पेट स्किन के साथ आप गेम में अपने कैरेक्टर को नया लुक दे सकते हैं, जो कि देखने में काफी मजेदार है। सिर्फ पेट स्किन ही नहीं बल्कि डेली स्पेशल आपको बंडल व वेपन लूट क्रेट भी दे रहा है। फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के बीच डेली स्पेशल काफी पॉपुलर है। दरअसल, इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को नए इन-गेम आइटम्स पाने का मौका भी मिलता है और वो अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds को सेव भी कर पाते हैं। दरअसल, यह सेक्शन आपको ढेर सारा डिस्काउंट ऑफर देता है। आइए जानते हैं इस सेक्शन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max Redeem Code 8 April 2026: जारी हुए नए कोड, फ्री में दिलाएंगे Emote-Characters समेत काफी कुछ आज

Free Fire Max में इन-गेम आइटम्स खरीदने के लिए यूं तो कई इस स्टोर उपलब्ध है। हालांकि, प्लेयर्स के बीच डेली स्पेशल काफी फेमस है। इस सेक्शन के जरिए आप कई तरह के इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। दरअसल, यह सेक्शन सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर देता है, जिसके बाद आप उन आइटम्स को आधे दाम में ही खरीद सकते हैं। अगर किसी आइटम की कीमत 100 डायमंड्स है, तो उसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 50 डायमंड्स में ही खरीद सकते हैं। डेली स्पेशल में आज आप Neon Kactus Pet Skin को आधे दाम में खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी आज इस सेक्शन से आप कई सारे इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में Power of Money को आधे दाम में खरीदें, Daily Special लाया खास मौका

Daily Special

1. BP S12 Token Crate और पढें: Free Fire Max में मिल रहे Umbrella Go और Shower Time इमोट, पाने के लिए करें ये काम

BP S12 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।

2. Youngster Bundle

Youngster Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आपको 449 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Flame Wings

Flame Wings की कीमत 499 डायमंड्स है, जिसे 249 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

4. Persia Prowess (Mask)

Persia Prowess (Mask) की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि 199 डायमंड्स में मिलेगा।

5. Neon Kactus Pet Skin

Neon Kactus Pet Skin की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे 99 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

6. Champion Boxer Weapon Loot Crate

Add Techlusive as a Preferred Source

Champion Boxer Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि 20 डायमंड्स में मिलेगा।