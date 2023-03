Realme C55 की पहली सेल आज 28 मार्च दिन के 1 बजे भारत में आयोजित की जाएगी। रियलमी का यह बजट स्मार्टफोन पिछले दिनों भारत में लॉन्च हुआ है। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के साथ-साथ, रियलमी के आधिकारिक ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। रियलमी का यह बजट स्मार्टफोन 8GB RAM, 5000mAh की दमदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 64MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आता है। आइए, जानते हैं रियलमी के इस बजट फोन की पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में… Also Read - Realme C55 Launch: 11 हजार रुपये से कम में आया रियमली का फोन, देखें First Look

कीमत और ऑफर्स

Realme C55 भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB, 6GB RAM + 64GB और 8GB RAM + 128GB में आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, इसके अन्य दो वेरिएंट्स क्रमशः 11,999 रुपये और 13,999 रुपये में आते हैं। इस फोन को दो कलर ऑप्शन रेनी नाइट और सन शॉवर में खरीद सकते हैं। पहली सेल में इस फोन को HDFC बैंक के कार्ड से खरीदने पर 1,000 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - Realme C55 हुआ भारत में लॉन्च, मिलेगा iPhone 14 Pro जैसा डिस्प्ले

फीचर्स

Realme C55 में 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है। इस फोन में पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन दिया गया है, जो फुल एचडी प्लस (FHD+) रेजलूशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 680 निट्स तक है। फोन में iPhone 14 Pro की तरह डायनैमिक आइलैंड वाला डिस्प्ले दिया गया है।

यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G88 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। फोन में 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। फोन की RAM को एक्सपेंड करने के लिए 8GB तक वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर भी दिया गया है। रियलमी का यह बजट स्मार्टफोन Android 13 पर बेस्ड Realme UI 4.0 पर काम करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी और 33W USB Type C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Realme C55 के बैक में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 64MP का प्राइमरी और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए रियलमी के इस फोन में साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो पावर बटन के साथ इंटिग्रेट किया गया है।