Amazon Great Republic Day Sale 2026: iPhone 15 से लेकर Galaxy S25 Ultra तक इस स्मार्टफोन्स पर मिलेगी बंपर छूट

Amazon Great Republic Day Sale 2026 इस हफ्ते शुरू होने जा रही है और यह साल 2026 की Amazon की पहली बड़ी सेल मानी जा रही है। यह सेल 16 जनवरी से लाइव होगी, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलने की उम्मीद है। रिपब्लिक डे थीम पर आयोजित इस सेल में ग्राहक बैंक ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्काउंट, कूपन डील्स और EMI ऑफर्स का फायदा उठा सकेंगे। सेल से पहले ही Amazon ने कंफर्म कर दिया है कि iPhone 15, Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स दी जाएंगी। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: स्मार्टफोन पर मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट, Samsung से लेकर OnePlus के फोन शामिल

iPhone 15, iPhone 17 Pro और iPhone Air पर कितनी सस्ती डील मिल सकती है

Apple के स्मार्टफोन्स की बात करें तो iPhone 15 (128GB) जो अभी Rs. 59,900 में लिस्टेड है, वह सेल के दौरान करीब Rs. 50,249 में खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा Apple के नए मॉडल्स पर भी छूट मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 17 Pro Max की कीमत Rs. 1,49,900 से घटकर Rs. 1,40,400 हो सकती है, जबकि iPhone 17 Pro को Rs. 1,25,400 में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं iPhone Air भी लगभग Rs. 91,249 में मिल सकता है, जो इसकी लिस्टेड कीमत Rs. 99,000 से काफी कम है। Apple यूजर्स के लिए यह सेल अपग्रेड का शानदार मौका साबित हो सकती है। और पढें: Croma Black Friday Sale: iPhone से लेकर Samsung तक इन 5 फोन पर मिल रहा धमाकेदार डिस्काउंट

OnePlus और Samsung पर डिस्काउंट

OnePlus Nord 5, जिसकी कीमत Rs. 34,999 है, सेल में Rs. 30,999 में मिल सकता है। वहीं फ्लैगशिप OnePlus 15 को Rs. 72,999 की जगह Rs. 68,999 में खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा OnePlus 15R की कीमत Rs. 47,999 से घटकर Rs. 44,999 हो सकती है। Samsung Galaxy S25 Ultra पर भी बैंक ऑफर्स के साथ अच्छी खासी छूट मिलने की उम्मीद है।

बजट स्मार्टफोन्स पर ऑफर्स

इसके अलावा iQOO और बाकी ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भी दमदार डील्स दी जाएंगी। iQOO 15, जो अभी Rs. 76,999 में लिस्टेड है, सेल के दौरान Rs. 65,999 में मिल सकता है। Lava Bold N1 Pro, Samsung Galaxy M17, iQOO Z10R 5G, Redmi A4 5G, iQOO Neo 10 5G जैसे बजट और मिड-रेंज फोन्स पर भी डिस्काउंट मिलेगा। Amazon के अनुसार ये सभी कीमतें चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिलने वाले इंस्टेंट डिस्काउंट और EMI ऑफर्स को मिलाकर बताई गई हैं।