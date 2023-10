Auto Awards 2023 का शानदार आयोजन, इन कार और बाइक्स की रही धूम

Zee Media की डिजिटल विंग Zee Digital और DNA द्वारा आयोजित किए गए Auto Awards 2023 का आज यानी 30 अक्टूबर को शानदार आयोजन किया गया। ऑटो अवॉर्ड्स के तीसरे सीजन में कुल 15 कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए गए। इनमें 4 वीलर्स कैटेगरी में 10 और टू-वीलर्स कैटेगरी में 5 अवॉर्ड्स शामिल हैं। पिछले साल आयोजित हुए Auto Awards Season 2 को यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया गया था। इस अवॉर्ड शो की चर्चा पूरे ऑटो इंडस्ट्री में थी। इस बार का मुख्य फोकस भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्रोथ, ग्राहकों की प्राथमिकता और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार पर रहा।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

पहला टॉपिक – यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो इंडस्ट्री कितनी गंभीर है? (How serious is the auto industry towards safety concerns?)

दूसरा टॉपिक- क्या सही दिशा में बढ़ रहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुझान? (Shifting auto trends “is EV the best foot forward”?)

Auto Awards 2023 के विनर्स

4-वीलर्स कैटेगरी

फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर (मास मार्केट) – TATA NEXON

डिजाइन ऑफ द ईयर – HYUNDAI VERNA

डिजाइन ऑफ द ईयर (लग्जरी) – ASTON MARTIN DB12

SUV ऑफ द ईयर – MARUTI SUZUKI JIMNY

लग्जरी कार ऑफ द ईयर – BMW 7-SERIES

ग्रीन कार ऑफ द ईयर – HYUNDAI IONIQ5

लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर – BMW I7

हाई-टेक कार ऑफ द ईयर – HYUNDAI IONIQ5

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर – 4 वीलर्स – HYUNDAI

मोस्ट प्रॉमिसिंग कार ऑफ द ईयर – MG COMET EV

2- वीलर्स कैटेगरी