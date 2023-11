Suzuki ने पेश की दो शानदार स्पोर्ट्स बाइक, जानिए जबरदस्त फीचर्स

Suzuki ने EICMA 2023 इवेंट में अपनी दो नई स्पोर्ट्स बाइक को शोकेस किया है। इनका नाम GSX-8R और GSX-S1000GX crossover है। दोनों बाइक्स का लुक शानदार है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोनों बाइक में दमदार इंजन दिया गया है। इसके अलावा, नई बाइक में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। इन बाइक से ग्लोबल मार्केट में Honda और BMW जैसे ब्रांड्स को जोरदार बाइक को टक्कर मिलेगी।

सुजुकी ने अपनी दोनों स्पोर्ट्स बाइक में 6.5 इंच का टीएफटी स्टैंडर्ड कंसोल दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके जरिए राइडर फोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें गूगल मैप्स को कंट्रोल करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बाइक में चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया गया है।

Revealed moments ago the NEW GSX-S1000GX and the GSX-8R 🔥https://t.co/2onuia942h#EICMA #Suzuki #GSXS1000GX #GSX8R pic.twitter.com/GiHuY0XXYe

— Suzuki Bikes UK (@SuzukiBikesUK) November 7, 2023