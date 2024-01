Revolt RV400 BRZ Launched: ऑटो कंपनी रिवोल्ट मोटर्स ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक रिवोल्ट आरवी400 बीआरजेड को लॉन्च कर दिया है। इसका डिजाइन आरवी400 से मिलता है। इसमें बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंर के लिए कई राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसमें LED लाइटिंग, यूएसडी फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। साथ ही, बाइक में दमदार बैटरी मिलती है। चलिए जानते हैं रिवोल्ट आरवी400 बीआरजेड के स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में…

Revolt RV400 BRZ बाइक में LED हेडलैंप और टेललैंप है। इसके फ्रंट में यूएसडी फोर्क दिए गए हैं, जबकि रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें राइडर स्पीड, बैटरी लेवल और टेम्परेचर देख सकता है। इसके अलावा, बाइक में Sport, Normal और Eco मोड मौजूद है।

Introducing the all-new RV400 BRZ, a piece from the future for the streets of today to ensure green rides.

⚡️Charge your bike completely in 4.5 hours, ride for up to 150 KM, and experience a top speed of 85 KMPH.#InventionIsRebellion #Revolt #RideTheRevolution #BRZ #RV400 #EV… pic.twitter.com/OyD2KAOm3g

