Twitter ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक और नई सुविधा जोड़ दी है। Elon Musk ने अपने लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए नया फीचर Bookmark Counter जारी कर दिया है। Twitter Support के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की है। हालांकि, यह अभी ट्विटर यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी इसे अभी रोल आउट करना शुरू किया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Twitter ने अपने नए Bookmark Counter फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल, इसे केवल iOS यूजर्स के लिए लाया गया है। हालांकि, कंपनी की योजना इसे एंड्रॉयड और वेब यूजर्स के लिए लाने की भी है। इसकी मदद से अब यूजर्स को पता पाएगा कि उनका ट्वीट कितनी बार सेव यानी बुकमार्क किया गया है।

ट्विटर सपोर्ट के अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्वीट को बाद में देखने के लिए बुकमार्क करके सेव रखने की प्रोसेस को वे काफी पसंग करते हैं। आज से iOS पर Tweet Details में जाकर यह देख पाएंगे कि एक ट्वीट को कितनी बार बुकमार्क किया गया है।

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details.

