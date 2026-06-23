फ्रिज के पीछे लगी जाली कब साफ करनी चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं यह गलती

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 23, 2026, 03:13 PM (IST)
आज के समय में फ्रिज लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है। दूध, सब्जियां, फल और बाकी खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने के लिए लोग इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग फ्रिज की सफाई सिर्फ अंदर से करते हैं और पीछे की तरफ लगी जाली पर ध्यान नहीं देते। खासकर सिंगल डोर फ्रिज में पीछे लगी यह जाली, जिसे कंडेंसर कॉइल कहा जाता है, फ्रिज की कूलिंग सिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा होती है। अगर इस पर धूल और गंदगी जमा हो जाए तो फ्रिज की कूलिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है और बिजली की खपत भी बढ़ सकती है। ऐसे में इसकी नियमित सफाई करना बेहद जरूरी माना जाता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, सिंगल डोर फ्रिज के पीछे लगी कंडेंसर कॉइल की सफाई हर 3 से 6 महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए, वहीं जिन घरों में पालतू जानवर हैं या जहां धूल-मिट्टी ज्यादा रहती है, वहां इसे हर 2 से 3 महीने में साफ करना बेहतर रहता है। नियमित सफाई से कॉइल पर जमी धूल हट जाती है, जिससे गर्मी आसानी से बाहर निकल पाती है और फ्रिज को बेहतर कूलिंग देने में मदद मिलती है। इससे फ्रिज की कार्यक्षमता बनी रहती है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है।
इस जाली की सफाई करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना भी जरूरी है। सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकाल दें ताकि किसी भी तरह का बिजली का खतरा न रहे। इसके बाद फ्रिज को दीवार से थोड़ा आगे खिसका लें ताकि पीछे की जाली तक आसानी से पहुंचा जा सके। अब सॉफ्ट ब्रश, सूखे कपड़े या वैक्यूम क्लीनर की मदद से जाली पर जमी धूल को धीरे-धीरे साफ करें। ध्यान रखें कि सफाई के दौरान पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। सफाई पूरी होने के बाद फ्रिज को वापस उसकी जगह पर रख दें और प्लग लगा दें।
अगर लंबे समय तक इस जाली की सफाई नहीं की जाती है, तो फ्रिज को ठंडा रखने के लिए कंप्रेसर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली का बिल बढ़ सकता है और फ्रिज की कूलिंग भी बेकार हो सकती है। इतना ही नहीं, लगातार ज्यादा दबाव पड़ने से कंप्रेसर और बाकी जरूरी पार्ट्स की लाइफ भी कम हो सकती है। इसलिए सिंगल डोर फ्रिज इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसकी सफाई को अपनी नियमित घरेलू देखभाल का हिस्सा बना लेना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ बिजली की बचत कर सकती है, बल्कि आपके फ्रिज की लाइफ भी बढ़ा सकती है।
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