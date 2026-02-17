सिर्फ 1542 रुपये महीना खर्च घर लाएं Vivo Y31 5G फोन, हाथ से न निकलने दें गजब Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 17, 2026, 03:04 PM (IST)
Vivo Y31 फोन को क्वालकॉम के Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ लाया गया है, जिसका सीपीयू कोर काउंट 8, प्रोसेस नॉड 4 nm और क्लॉक स्पीड 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz है।
Vivo Y31 स्मार्टफोन 6500mAh बैटरी से लैस है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है।
Vivo Y31 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP और दूसरा 0.08MP का लेंस मौजूद है। इसके कैमरे से एचडी वीडियो शूट की जा सकती है।
वीवो वाय31 स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, नाइट, पोट्रेट, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, डॉक्यूमेंट और अंडरवॉटर फोटोग्राफी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
वीवो ने Vivo Y31 में 6.68 इंच का LCD डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1608 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 264 PPI और कलर गेमट 83 प्रतिशत NTSC है।
Vivo Y31 स्मार्टफोन का डायमेंशन 16.614 × 7.701 × 0.839 cm है। इसका वजन 209 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
Vivo Y31 5G फोन विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 16,999 रुपये है। यह रोज रेड और डायमंड ग्रीन कलर में मिल रहा है।
यह स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए विजय सेल्स की वेबसाइट पर लिस्ट है। इस फोन पर 900 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 12 महीने के लिए 1542 रुपये की ईएमआई भी मिल रही है।
