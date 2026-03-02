Vivo T4R 5G को खरीदने के लिए लगी होड़, सिर्फ 6 महीने 3666 रुपये देकर घर लाएं 50MP कैमरा वाला फोन

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 02, 2026, 02:31 PM (IST)
Vivo T4R फोन 5700mAh बैटरी से लैस है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसकी डायमेंशन 16.329cm ×7.672cm ×0.739cm और इसका वजन 183.5 ग्राम है। इसका बैक-पैनल प्लास्टिक कम्पोसिट शीट का बना है।
कंपनी ने टी-सीरीज के इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स और पिक्सल डेंसिटी 387 ppi है।
Vivo T4R में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करने वाला 50MP का पहला लेंस और 2MP का बोकेह लेंस है। इन दोनों लेंस का अपर्चर f/1.79 व f/2.4 है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo T4R 5G में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, मूवी और डुअल व्यू जैसे कैमरा स्पेक्स मिलते हैं।
सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए Vivo T4R में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ओटीज और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। हालांकि, इस डिवाइस में एनएफसी और एफएम का सपोर्ट नहीं मिलता है।
सीमलेस फंक्शनिंग के लिए Vivo T4R में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 4 × 2.6 GHz + 4 × 2.0 GHz है।
Vivo T4R फोन विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसे Artic White और Twilight Blue कलर में ऑर्डर किया जा सकता है।
One Card के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 6 महीने के लिए 3,666 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
