OLED Plus डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT 7 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Offer है शानदार

OLED Plus Display 50MP Camera 100W Fast charging featured Realme GT 7 Pro Discount offer Price in India specs: रियलमी के फोन पर धाकड़ ऑफर। अमेजन सेल में मिल रहा गजब ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 21, 2026, 07:43 PM (IST)

Realme GT 7 Pro (15)zoom icon
18

Realme GT 7 Pro Display

Realme GT 7 Pro में 6.78 इंच का OLED Plus डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 6500 Nits तक की ब्राइटनेस भी मिलेगी।

Realme GT 7 Pro (10)zoom icon
28

Realme GT 7 Pro Performance

Realme GT 7 Pro फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है।

Realme GT 7 Pro (9)zoom icon
38

Realme GT 7 Pro RAM

Realme GT 7 Pro में 16GB RAM व 512GB की स्टोरेज मिलती है।

Realme GT 7 Pro (12)zoom icon
48

Realme GT 7 Pro Camera

Realme GT 7 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलत है। इस सेटअप में कंपनी ने 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।

Realme GT 7 Pro (16)zoom icon
58

Realme GT 7 Pro Selfie Camera

Realme GT 7 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

Realme GT 7 Pro (14)zoom icon
68

Realme GT 7 Pro Battery

Realme GT 7 Pro में कंपनी ने 5800mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है। इसके साथ कंपनी ने फोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

Realme GT 7 Pro (13)zoom icon
78

Realme GT 7 Pro Price

Realme GT 7 Pro के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 69,999 रुपये से लिस्ट है, जिसे सेल के दौरान आप सस्ते में खरीद सकेंगे।

Realme GT 7 Pro (11)zoom icon
88

Realme GT 7 Pro Discount

Realme GT 7 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इसे आप अमेजन सेल के दौरान 49,998 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।