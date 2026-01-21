OLED Plus डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT 7 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Offer है शानदार

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 21, 2026, 07:43 PM (IST)
Realme GT 7 Pro में 6.78 इंच का OLED Plus डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 6500 Nits तक की ब्राइटनेस भी मिलेगी।
Realme GT 7 Pro फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है।
Realme GT 7 Pro में 16GB RAM व 512GB की स्टोरेज मिलती है।
Realme GT 7 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलत है। इस सेटअप में कंपनी ने 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।
Realme GT 7 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।
Realme GT 7 Pro में कंपनी ने 5800mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है। इसके साथ कंपनी ने फोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
Realme GT 7 Pro के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 69,999 रुपये से लिस्ट है, जिसे सेल के दौरान आप सस्ते में खरीद सकेंगे।
Realme GT 7 Pro के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इसे आप अमेजन सेल के दौरान 49,998 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।
