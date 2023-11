होम

6GB RAM, 5000mah बैटरी और 50MP कैमरा वाले Redmi Note 12 पर बंपर छूट, Amazon पर मिल रहा ऑफर

6GB RAM 5000mah Battery 50MP Camera featured Redmi Note 12 on discount on Amaon check offer pric in india specs: Redmi Note 12 स्मार्टफोन अभी अमेजन पर सस्ते में मिल रहा है। 6GB RAM वाले इस फोन को 10,499 रुपये में खरीदने का मौका है। आइये, ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Mona Dixit Published:Nov 27, 2023, 09:26 AM | Updated: Nov 27, 2023, 09:26 AM