50MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M17 मात्र 492 रुपये महीने पर होगा आपका, यहां मिल रहा सुनहरा Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 03, 2026, 04:09 PM (IST)
बेहतर फंक्शनिंग के लिए Samsung Galaxy M17 में Exynos 1330 चिप के साथ Mali-G68 MP2 GPU दिया गया है। इसके साथ 8GB तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसको एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।
सैमसंग के इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus लगा है।
Samsung Galaxy M17 फोन में 50MP का प्राइमरी लेंस दिया गया है। यह ऑटो-फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ 2MP का मैक्रो सेंसर भी मिलता है। इसका अपर्चर F2.2 है।
सैमसंग गैलेक्सी एम17 में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 13एमपी कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर F2.0 है।
सैमसंग के बजट स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसको 25 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके बॉटम स्पीकर दिए गए हैं, जिनकी साउंड ठीक ठाक है। इसको IP54 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह वॉटर व डस्ट प्रूफ है।
कंपनी ने गैलेक्सी एम17 5जी कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।
Samsung Galaxy M17 स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये है। इस दाम में फोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट को खरीदा जा सकता है।
Samsung Galaxy M17 पर 419 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस डिवाइस पर 492 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस हैंडसेट पर 13,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
