50MP बैक और फ्रंट कैमरे वाले Oppo फोन पर 3500 की बंपर छूट, खरीदने के लिए मची लूट

Free Fire Max के नए कोड रिलीज, पाएं जबरदस्त रिवॉर्ड्स

Free Fire Max खेलने वालों के लिए गुड न्यूज है। Garena ने आज यानी 28 मार्च के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से बिना डायमंड के जबरदस्त गेमिंग आइटम पाए जा सकते हैं।