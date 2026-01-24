Microsoft Paint और Notepad के आए नए अपडेट, अब मिलेंगे कमाल के AI फीचर्स

Microsoft ने Windows Insider प्रोग्राम में शामिल यूजर्स के लिए Paint और Notepad ऐप्स के नए अपडेट जारी किए हैं। इन अपडेट्स में AI की मदद से कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं, सबसे खास फीचर Microsoft Paint का नया AI Colouring Book है। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को टाइप करके खुद के कस्टम कलर भरने वाले पेज (Colouring Pages) बना सकते हैं। यह लाइन आर्ट बच्चों के कलर भरने वाले पेज जैसे होते हैं। यूजर्स इन्हें डिजिटल तरीके से कलर कर सकते हैं या प्रिंट करके हाथ से कलर कर सकते हैं, हालांकि यह फीचर केवल Copilot+ PCs पर उपलब्ध होगा और इसे इस्तेमाल करने के लिए Microsoft अकाउंट से Sign-In करना जरूरी है।

Paint में एक और नया फीचर जोड़ा गया

Paint में एक और नया फीचर Fill Tolerance Slider जोड़ा गया है। इस स्लाइडर की मदद से यूजर्स तय कर सकते हैं कि Fill टूल कितनी सटीकता से कलर भरे, अगर किसी आर्टवर्क में छोटे डिटेल्स हैं या कलर के बाहर फैलने की समस्या हो, तो स्लाइडर को एडजस्ट करके यूजर्स अपने कलर भरने के तरीके को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे डिजिटल पेंटिंग और शेडिंग को ज्यादा प्रिसाइज तरीके से किया जा सकता है। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल है जो क्रिएटिव आर्ट और डिजाइनिंग करते हैं।

Microsoft Notepad में भी कई नई सुविधाएं जोड़ी गई

साथ ही Microsoft Notepad में भी कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब Notepad Markdown सपोर्ट के तहत strikethrough, nested lists जैसी सुविधाओं को सपोर्ट करता है। यूजर्स इन्हें कीबोर्ड शॉर्टकट, फॉर्मेटिंग टूलबार या सीधे Markdown सिंटैक्स टाइप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। Notepad ने नया Welcome Experience भी पेश किया है, जो ऐप खोलने पर यूजर्स को हाल ही में आए फीचर्स के बारे में जानकारी दिखाता है। इससे नए फीचर्स को समझना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।

ये AI Tools भी हुए अपडेट

इसके अलावा Notepad के AI टेक्स्ट टूल्स जैसे Write, Rewrite और Summarise को भी अपडेट किया गया है। अब आउटपुट जल्दी दिखने लगेगा और यूजर्स AI के द्वारा तैयार किए गए टेक्स्ट के स्निपेट्स को स्ट्रीमिंग तरीके से देख सकते हैं, मतलब पूरे रिजल्ट के तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह फीचर चाहे टेक्स्ट लोकल डिवाइस पर जेनरेट हो या क्लाउड में, दोनों जगह काम करता है। हालांकि इन AI फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए भी Microsoft अकाउंट से Sign-In करना जरूरी है।