comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Haier H5e Series 4k Smart Google Tvs Launched In India With Up To 65 Inch Screen Size Price In India Specs

65 इंच तक के Haier H5E सीरीज 4K स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च, कीमत 25,990 रुपये से शुरू

Haier H5E सीरीज भारत में लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंपनी ने चार स्क्रीन साइज 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच तक के मॉडल्स पेश किए हैं। यहां जानें टीवी की कीमत और खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Jan 14, 2026, 04:35 PM (IST)

Haier H5E Series (1)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Haier H5E सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने 4K Ultra HD Smart Google TVs को पेश किया है, जिसमें आपको 65 इंच तक के बड़े स्क्रीन साइज मिलेंगे। इन टीवी में आपको 4K पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट टीवी फंक्शन, मॉर्डन कनेक्टिविटी व बिलट-इन ऑडियो जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Best Double Door Fridge: लाखों की कीमत वाले डबल डोर फ्रिज हुए सस्ते, Diwali सेल का बंपर ऑफर

Haier H5E Series Price in India, Availability

कंपनी ने Haier H5E सीरीज के तहत 5 स्क्रीन साइज पेश किए हैं। इन टीवी सीरीज में 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच तक के स्क्रीन साइज पेश किए हैं। 43 इंच मॉडल की कीमत 25,990 रुपये है। वहीं, 50 इंच मॉडल की कीमत 32,990 रुपये है। 55 इंच मॉडल 38,990 रुपये में पेश किया गया है। वहीं, 65 इंच का मॉडल 57,990 रुपये में आया है। टीवी की सेल Flipkart पर शुरू होने जा रही है। news और पढें: Haier लाया 100 इंच वाला 4K Smart TV, घर में मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा

Haier H5E Series Features

फीचर्स की बात करें, तो Haier H5E सीरीज में कंपनी ने चार स्क्रीन साइज पेश किए हैं, जिसमें 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच के स्क्रीन साइज मिलते हैं। यह सभी डिस्प्ले 4K Ultra HD रेजलूशन के साथ आते हैं। इसमें HDR10 सपोर्ट मिलता है। इस टीवी में बेजल-लेस डिजाइन मिलता है। इन टीवी में 178 डिग्री वाइड व्यूविंग एंगल मिलते हैं। इस टीवी सीरीज में कंपनी ने MEMC टेक्नोलॉजी दी है, जो कि फास्ट मूविंग सीन में मोशन ब्लर को कम करके शानदार क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। अलग-अलग कॉन्टेंट के लिए टीवी में 7 तरह के पिक्चर मोड्स मिलते हैं। news और पढें: Haier C90 और C95 OLED Google TV सीरीज भारत में लॉन्च, घर पर मिलेगा सिनेमाघर वाला मजा

H5E सीरीज के टीवी Google TV पर काम करते हैं, जिसके जरिए आप ओटीटी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, टीवी में पर्सनलाइज्ड रिकमंडेशन, वॉच लिस्ट व किड्स मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। टीवी में कंपनी ने 2GB RAM व 32GB इंटरनल स्टोरेज की सुविधा मिलती है।

Trending Now

ऑडियो की बात करें, तो टीवी में 20W डाउन-फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स Dolby Audio सपोर्ट के साथ आते हैं। टीवी में सात साउंड मोड्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में dual-band Wi-Fi 2.4GHz व 5GHz सपोर्ट, Bluetooth 5.1, चार HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स मौजूद है।