15 जनवरी तक बढ़ी Google One की 50% छूट वाली क्लाउड स्टोरेज डील, जल्दी करें

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 09, 2026, 01:40 PM (IST)
Google ने अपने यूजर्स को राहत देते हुए Google One की 50% डिस्काउंट वाली सालाना सब्सक्रिप्शन डील की अवधि बढ़ा दी है, पहले यह ऑफर सीमित समय के लिए था लेकिन अब कंपनी ने इसे 15 जनवरी 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। 9to5Google की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि यूजर्स के पास अभी भी करीब एक हफ्ते का समय है, जिसमें वे Google One के क्लाउड स्टोरेज और प्रीमियम सुविधाओं पर बड़ी बचत कर सकते हैं। यह ऑफर नए यूजर्स के साथ-साथ पुराने और वापस लौटने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए भी उपलब्ध है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।
इस 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत Google One के सभी पेड प्लान शामिल हैं, जो Google अकाउंट के साथ मिलने वाले फ्री 15GB स्टोरेज से कहीं ज्यादा स्पेस देते हैं। इन प्लान्स की शुरुआत 100GB से होती है और 2TB या उससे ज्यादा स्टोरेज तक जाती है ज्यादा स्टोरेज के अलावा यूजर्स को कई अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं। इनमें Google Photos के एडवांस फोटो एडिटिंग टूल्स, Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर VPN की सुविधा, Google एक्सपर्ट्स से डायरेक्ट सपोर्ट और फैमिली शेयरिंग का ऑप्शन शामिल है यानी एक ही सब्सक्रिप्शन से पूरा परिवार फायदा उठा सकता है।
आज के समय में Google One, Google के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो यूजर्स रोजाना Gmail, Google Drive और Google Photos का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह सर्विस काफी यूजफुल साबित होती है खासतौर पर जब ईमेल अटैचमेंट्स, हाई-रेजोल्यूशन फोटोज और बड़े डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। 50% की यह छूट Google की अब तक की सबसे बड़े प्रमोशन्स में से एक मानी जा रही है।
इसी बीच Google ने भारत में अपना नया AI Plus सब्सक्रिप्शन टियर भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 399 रुपये प्रति माह रखी गई है। नए यूजर्स के लिए कंपनी ने एक खास इंट्रोडक्टरी ऑफर भी दिया है, जिसके तहत पहले छह महीनों के लिए यह प्लान सिर्फ 199 रुपये में मिलेगा। यह कदम काफी रणनीतिक माना जा रहा है क्योंकि भारत Google के लिए AI टूल्स के मामले में एक तेजी से बढ़ता हुआ और अहम बाजार बन चुका है। Gemini App और NotebookLM जैसे AI टूल्स की लोकप्रियता को देखते हुए, यह नया प्लान फ्री बेसिक प्लान और महंगे AI Pro प्लान (जिसकी कीमत 1,950 रुपये महीना है) के बीच की खाली जगह को भरता है। इससे साफ है कि Google भारत में अपने यूजर्स को ज्यादा सुविधाएं और बेहतर वैल्यू देने पर जोर दे रहा है।
