Oppo A59 5G भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग कन्फर्म कर दी है। भारत में ओप्पो ए सीरीज के कई स्मार्टफोन मिलते हैं। अब कंपनी इसमें एक नया नाम जोड़ने वाली है। ओप्पो ने ट्वीट करके स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को कन्फर्म किया है। हालांकि, अभी कंपनी ने इसकी सटीक लॉन्च डेट नहीं बताई है। उम्मीद है कि जल्द कंपनी इसकी घोषणा करेगी। लॉन्चिंग से पहले ही लीक रिपोर्ट्स में अपकमिंग स्मार्टफोन के खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। टिप्स्टर ने फोन के सभी फीचर्स के साथ कीमत बताई है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Oppo India ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट किया है। इसमें बताया है कि Oppo A59 5G की रिलीज के लिए तैयार, फोन को अपने यूनिक और एलीगेंट डिजाइन के साथ स्पॉटलाइट चुराने के लिए डिजाइन किया गया! इसके बाद ट्वीट में Coming Soon लिखा है।

साथ ही एक एक फोटो भी दी गई है। इसमें फोन का बैक पैनल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। पोस्टर से कन्फर्म हो गया है कि स्मार्टफोन में बैक साइड डुअल रियर कैमरा सेटअप और LED फ्लैश लगा मिलेगा। नीचे की तरह ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। राइट साइड में पावर बटन भी मिल रहा है। पावर बटन पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है।

Prepare for the reveal of the OPPO A59 5G, designed to steal the spotlight with its unique and elegant design!

Coming Soon! pic.twitter.com/Xhr3OPQMQe

December 20, 2023