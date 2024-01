3500 से कम में घर लाएं शानदार ड्रोन कैमरा, Amazon पर कम हुई कीमत

Best Drone Camera under 3500 on Amazon: ड्रोन कैमरे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब ज्यादातर लोग इस ही कैमरे से वीडियो शूट करना पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने लिए इस ही प्रकार का कैमरा लेने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आने वाला है। हम आपको यहां 3500 से कम के ड्रोन कैमरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया से खरीद सकते हैं। इन ड्रोन कैमरा में आपको हाई वीडियो क्वालिटी से लेकर जेस्चर सेल्फी फंक्शन तक का सपोर्ट मिलेगा।

LUCHILA Camera Drone

अमेजन पर उपलब्ध इस ड्रोन में 1080P वाला वाइड एंगल कैमरा मौजूद है। इसके जरिए एचडी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें ऑटो होवर की सुविधा दी गई है। इसमें 15 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए ड्रोन में वाई-फाई दिया गया है। इस ड्रोन की कीमत 2,999 रुपये है।

Amazm Drone Camera

इस ड्रोन कैमरा में हेडलैस मोड दिया गया है, जिससे यूजर आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जरिए एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। यह 40 से 50 मीटर की हाइट पर उड़ान भरता है। इसको चार्ज होने में 40 मिनट का समय लगता है। इसका वजन 200 ग्राम है। इसकी कीमत 3,199 रुपये है। इस पर 300 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है।

FNX HD Drone Camera

इस ड्रोन में 120 डिग्री वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा लगा है। यह हाई-क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें हेडलैस मोड से लेकर ऑन-ऑफ तक के लिए बटन दिया गया है। ड्रोन में जेस्चर कंट्रोल मिलता है, जिससे आप सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा, ड्रोन में Auto Hovering फंक्शन और 1800mAh की बैटरी मिलती है। इसका वजन 450 ग्राम है। इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इस पर नो-कॉस्ट ईएमआई मिल रही है।

CLEGO FPV Quadcopter

इस ड्रोन में 120 डिग्री वाला वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। इसके जरिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। कनेक्टिविटी के लिए ड्रोन में वाई-फाई मिलता है। इसके अलावा, ड्रोन में फ्लिप मोड के साथ-साथ बाउन्स मोड, रिमोट कंट्रोल और जेस्चर सेल्फी दिया गया है। इसकी ब्लूटूथ रेंज 100 मीटर है। इसमें 15 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलता है। इसे अमेजन इंडिया से 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।