साइबर फ्रॉड से बचना अब आसान, ऐसे पहचानें फर्जी नंबर और लिंक

आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधी पहले से ज्यादा चालाक हो चुके हैं। वे नए-नए फोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट और पेमेंट लिंक का इस्तेमाल करके लोगों को झांसे में लेते हैं। कई बार एक छोटी सी गलती, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना या जल्दीबाजी में पेमेंट कर देना, आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। इससे न केवल आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है, बल्कि बैंक अकाउंट भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी अनजान संपर्क पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें।

ऐसे बचें इन साइबर खतरों से

इसी खतरे को कम करने के लिए सरकार ने National Cyber Crime Reporting Portal जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जहां आप आसानी से किसी नंबर, ईमेल या वेबसाइट की जांच कर सकते हैं। इस पोर्टल में एक खास फीचर होता है, जिसे ‘Suspect Check’ या ‘Repository Search’ कहा जाता है। इसकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि जिस नंबर या वेबसाइट से आप संपर्क में आए हैं, वह पहले से किसी शिकायत में शामिल तो नहीं है।

ऐसे करें किसी नंबर या लिंक की जांच

इस सुविधा का इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। सबसे पहले आपको cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद सस्पेक्ट सर्च या रिपॉजिटरी सेक्शन में जाकर उस फोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट लिंक या पेमेंट डिटेल को दर्ज करें, जिसे आप जांचना चाहते हैं। कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि वह जानकारी पहले किसी साइबर शिकायत से जुड़ी है या नहीं। अगर कोई जानकारी संदिग्ध लगती है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और किसी भी तरह का पेमेंट या निजी जानकारी शेयर करने से बचें।

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यह चीज ध्यान रखना है सबसे जरूरी

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी नंबर या वेबसाइट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। साइबर अपराधी लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं और नई पहचान बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस टूल को सिर्फ एक शुरुआती चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करें। हमेशा सतर्क रहें, अनजान लिंक से दूर रहें और किसी भी पेमेंट से पहले दो बार जरूर सोचें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।