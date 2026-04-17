5500 रुपये तक गिरी 7025mAh बैटरी वाले OPPO स्मार्टफोन की कीमत, सस्ते में अपना बनाने का Best Time

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OPPO Find X9 5G Display

OPPO Find X9 फोन 6.59 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी ब्राइटनेस 800 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।