5500 रुपये तक गिरी 7025mAh बैटरी वाले OPPO स्मार्टफोन की कीमत, सस्ते में अपना बनाने का Best Time

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 17, 2026, 01:06 PM (IST)
OPPO Find X9 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का टेलीफोटो, अल्ट्र वाइड और वाइड एंगल लेंस मिलता है। इन तीनों लेंस का अपर्चर f/2.6, f/2.0 और f/1.6 है। इस कैमरे से 4K वीडियो शूट की जा सकती है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन की हाइट 15.70cm, चौड़ाई 7.39cm और मोटाई 0.80cm है। इसका वजन 203 ग्राम है। यह कस्टमर्स के लिए स्पेस ब्लैक, वेलवेट रेड और टाइटेनियम ग्रे कलर में उपलब्ध है।
OPPO Find X9 फोन 6.59 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी ब्राइटनेस 800 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।
कंपनी ने OPPO Find X9 फ्लैगशिप फोन में 32MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसका फील्ड ऑफ व्यू 90° है। इसमें फोटो, वीडियो, नाइट, पैनो, डुअल व्यू, टाइम-लैप्स और स्टिकर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
ओप्पो फाइंड एक्स 9 5जी 7025mAh जंबो बैटरी से लैस है, जिसे 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके साथ 50W AIRVOOC चार्जिंग मिलती है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है।
इस फ्लैगशिप फोन में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया है। इसके साथ हैंडसेट में 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है।
यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 74,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसके 16GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 84,999 रुपये रखा गया है।
HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 7,723 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 60,300 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।
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