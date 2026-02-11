comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oneplus 13 3000 Discount Offer On Amazon Price In India Specs 16gb Ram 512gb Storage

OnePlus 13 को 3000 रुपये सस्ता खरीदें, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ मिलेगा ये सब

OnePlus 13 3000 Discount offer on Amazon price in India specs 16GB RAM 512GB storage: वनप्लस के फोन पर सुनहरी डील। इतने सस्ते में खरीदने का मौका।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 11, 2026, 07:08 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
OnePlus 13 (23)zoom icon
18

OnePlus 13 Display

फीचर्स पर नजर डालें, तो OnePlus 13 फोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में आपको 4500 Nits तक की ब्राइटनेस मिलेगी।

OnePlus 13 (18)zoom icon
28

OnePlus 13 Performance

OnePlus 13 फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड OxygenOS के साथ आता है, जिसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगे।

OnePlus 13 (19)zoom icon
38

OnePlus 13 Models

OnePlus 13 को कंपनी ने दो वेरिएंट्स पेश किया है। इसमें आपको 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे।

OnePlus 13 (22)zoom icon
48

OnePlus 13 Camera

OnePlus 13 में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया है। इसमें आपको 50MP का मेन, 50MP का सेकेंडरी और 50MP का ही तीसरा कैमरा मिलता है।

Trending Now

OnePlus 13 (17)zoom icon
58

OnePlus 13 Selfie Camera

OnePlus 13 में आपको 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

OnePlus 13 (21)zoom icon
68

OnePlus 13 Battery

OnePlus 13 फोन में कंपनी ने 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ आपको 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OnePlus 13 (20)zoom icon
78

OnePlus 13 Price

OnePlus 13 फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 79,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। अभी अमेजन से इस फोन को मात्र 67,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

OnePlus 13 (16)zoom icon
88

OnePlus 13 Discount

OnePlus 13 के बैंक कार्ड डिस्काउंट की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।