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165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाले OnePlus 15 पर 3000 रुपये का Discount, फोन में मिलेगी 7300mAh बैटरी

165Hz Display featured OnePlus 15 3000 discount on Amazon Price in India specs offer: वनप्लस 15 फोन पर धाकड़ डील। सस्ते में लाने का मौका।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 31, 2026, 01:50 PM (IST)

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OnePlus 15 Display

OnePlus 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। वहीं, इस डिस्प्ले में 1800 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

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OnePlus 15 Performance

OnePlus 15 फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 के साथ आता है।

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OnePlus 15 RAM

OnePlus 15 को कंपनी ने 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया है।

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OnePlus 15 Camera

OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।

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OnePlus 15 Selfie Camera

OnePlus 15 में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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OnePlus 15 Battery

OnePlus 15 में 7300mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है।

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OnePlus 15 Price

OnePlus 15 फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 89,999 रुपये लिस्ट है, जो कि अभी काफी कम में मिल रहा है।

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OnePlus 15 Discount

OnePlus 15 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन को अमेजन से 3000 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं।