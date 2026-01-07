comscore
CES 2026: Wi-Fi 8 की दिखी झलक, क्या है ये नई टेक्नोलॉजी और Wi-Fi 7 से कैसे है अलग

CES 2026 में Wi-Fi 8 ने सबका ध्यान खींच लिया है। यह नई वायरलेस टेक्नोलॉजी ज्यादा स्टेबल कनेक्शन, बेहतर सिग्नल और कम बैटरी खर्च का वादा करती है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 07, 2026, 04:02 PM (IST)

Wi-Fi 8

photo icon Wi-Fi 8

CES 2026 में इस बार सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट, नए TV और AI डिवाइस ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने भी सबको चौंका दिया, जिसकी उम्मीद किसी को इतनी जल्दी नहीं थी, ‘Wi-Fi 8’ हैरानी की बात यह है कि Wi-Fi 7 को 2024 में ही आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था और अभी बहुत से लोगों ने Wi-Fi 7 राउटर खरीदे भी नहीं हैं लेकिन सिर्फ दो साल में ही कई बड़ी टेक कंपनियों ने Wi-Fi 8 की झलक दिखा दी है। इससे यूजर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं Wi-Fi 8 क्या है और क्या अभी Wi-Fi 7 राउटर लेना सही फैसला होगा या नहीं? news और पढें: Wi-Fi 8: अब इंटरनेट चलेगा सुपरफास्ट स्पीड और मिलेगा दमदार कनेक्शन, क्या होंगे इसके फायदे

क्या है Wi-Fi 8?

Wi-Fi 8 को Next Generation का वायरलेस स्टैंडर्ड माना जा रहा है हालांकि इसे अभी Wi-Fi Alliance से आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Wi-Fi 8 की स्पीड Wi-Fi 7 जितनी ही रहेगी लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी बेहतर कनेक्टिविटी और पावर एफिशिएंसी यानी आपका इंटरनेट ज्यादा स्थिर रहेगा, सिग्नल जल्दी नहीं टूटेगा और डिवाइस कम बैटरी खर्च करेंगे। CES 2026 में दिखाए गए डेमो में यह साफ दिखा कि Wi-Fi 8 राउटर से दूर जाने पर भी कनेक्शन तेज और बेहतर बना रहता है।

क्या अभी Wi-Fi 7 राउटर लेना सही है या Wi-Fi 8 का इंतजार करना चाहिए?

वहीं दूसरी तरफ Wi-Fi 7 भी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। Wi-Fi 7 में 46Gbps तक की थ्योरिटिकल स्पीड, बेहद कम लेटेंसी और Multi-Link Operation (MLO) जैसे फीचर्स मिलते हैं। MLO की मदद से डिवाइस एक साथ 2.4GHz, 5GHz और 6GHz बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों बेहतर होती है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि Wi-Fi 8 का फाइनल स्टैंडर्ड 2028 तक ही तय होगा। इसके बावजूद Asus जैसी कंपनियां 2026 के अंत तक Wi-Fi 8 राउटर बाजार में लाने की तैयारी कर रही हैं, जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड पर आधारित होंगे। ऐसे में अगर किसी यूजर को Wi-Fi 7 और शुरुआती Wi-Fi 8 में से चुनना पड़े तो Wi-Fi 8 भविष्य के लिहाज से बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है।

CES 2026 में किन कंपनियों ने Wi-Fi 8 टेक्नोलॉजी दिखाई?

CES 2026 में कई बड़ी कंपनियों ने Wi-Fi 8 टेक्नोलॉजी को शोकेस किया, जिससे साफ है कि इंडस्ट्री इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। Asus ने अपना ROG NeoCore Wi-Fi 8 राउटर कॉन्सेप्ट पेश किया, जो Wi-Fi 7 जैसी स्पीड के साथ ज्यादा थ्रूपुट और कम लेटेंसी देने का दावा करता है। Broadcom ने Wi-Fi 8 के लिए नए प्रोसेसर और रेडियो चिप्स लॉन्च किए, जो आने वाले होम राउटर और गेटवे डिवाइस में इस्तेमाल होंगे। वहीं MediaTek ने अपनी Filogic 8000 Series की घोषणा की, जो सिर्फ राउटर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और स्मार्ट होम डिवाइस में भी Wi-Fi 8 लाने का रास्ता खोलेगी।