Oppo Find X10 Pro जल्द हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा, लीक में हुआ खुलासा

Oppo ने नवंबर 2025 में Find X9 Pro को भारत में लॉन्च किया था और इसका 200 मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो कैमरा काफी चर्चा में रहा। अब इसके अगले वर्जन Oppo Find X10 Pro की जानकारी लीक हो रही है। टिपस्टर्स के अनुसार, यह नया फोन पिछली जनरेशन से काफी बेहतर होगा और इसमें दो 200MP के रियर कैमरे मिल सकते हैं।

Oppo Find X10 Pro के कैमरे में क्या होगा खास

डिजिटल चैट स्टेशन नाम के टिपस्टर ने Weibo पर Oppo Find X10 Pro के कैमरा स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोन 1/1.3 इंच साइज के सेंसर के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देगा। हालांकि फोन के बाकी फीचर्स जैसे कि बैटरी क्षमता, चार्जिंग स्पीड, डिस्प्ले और चिपसेट के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। यह अपग्रेड Find X9 Pro की तुलना में कैमरा के मामले में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, लेकिन इसके सेंसर आकार थोड़े छोटे हो सकते हैं।

Oppo Find X9 Pro के कैमरे और फीचर्स क्या थे

Oppo Find X9 Pro की बात करें तो इसमें हैसलब्लैड-पावर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप था। इसका कैमरा 50MP का Sony LYT-828 सेंसर वाला f/1.5 वाला था, वहीं 200MP का टेलीफोटो कैमरा 70mm फोकल लेंथ और OIS के साथ आया। इसके अलावा 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मौजूद था। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया था। फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 16GB LPDDR5x RAM और 512GB स्टोरेज के साथ 7500mAh की बैटरी थी, जो 80W SuperVOOC वायरड और 50W AirVOOC वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी।

बाकी फीचर्स

अब आने वाले Oppo Find X10 Pro में कैमरा को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीद है, बाकी फीचर्स जैसे कि बैटरी, डिस्प्ले और चिपसेट के लिए हमें कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा, उम्मीद है कि Oppo इस फोन को 2026 में लॉन्च करेगा और यह भारतीय बाजार में भी उपलब्ध होगा।