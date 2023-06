Xiaomi Pad 6 भारत में 13 जून को लॉन्च होगा। यह कंपनी का लेटेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट होगा। नए टैब की लॉन्चिंग से पहले अब कंपनी ने पुराने Xiaomi Pad 5 मॉडल की कीमत में कटौती कर दी है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो शाओमी पैड 5 में 11 इंच WQXGA डिस्प्ले के साथ आता है। इस टैब में Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 6GB RAM मिलता है। स्टोरेज के मामले में यह टैब 128GB और 256GB ऑप्शन में आता है। इसकी बैटरी 8720mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

कंपनी ने Xiaomi Pad 5 को दो वेरिएंट्स में पेश किया था। इसके 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है, जबकि 256GB स्टोरेज की कीमत 28,999 रुपये है। हालांकि, अब कंपनी ने इन दोनों वेरिएंट्स को सस्ता कर दिया है। 128GB वेरिएंट में 1000 रुपये की कटौती की गई है, जिसे अब 25,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, 256GB स्टोरेज वेरिएंट में 500 रुपये की कटौती की गई है, जिसे अब 28,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में सिंगल Cosmic Grey कलर पेश किया गया है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें, शाओमी पैड 5 में 11 इंच का WQXGA डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रेजलूशन 2560×1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें Dolby Vision का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा, टैब octa-core Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 6GB RAM मिलता है। स्टोरेज के मामल में यह टैब 128GB और 256GB ऑप्शन में आता है। साथ ही यह Android 11 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए शाओमी पैड 5 में 13MP का कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का कैमरा मिलता है। टैब की बैटरी 8720mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। इस टैब में Xiaomi Smart Pen का सपोर्ट भी दिया गया है।

