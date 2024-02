iQOO Neo 9 Pro भारत में 22 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। हालांकि, आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले इस अपकमिंग स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग आज से शुरू होने वाली है। प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को शानदार बेनेफिट्स मिलेंगे। मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो आइक्यू के फोन में क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 दिया गया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन एचडी स्क्रीन, दो कैमरे और 120W फास्ट चार्जिंग मिलेगी।

कंपनी के मुताबिक, आइक्यू निओ 9 प्रो की प्री-बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया (Amazon India) पर शुरू होगी। ग्राहकों को 1 हजार का बैंक डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही, फोन पर 2 साल की वारंटी भी मिलेगी।

