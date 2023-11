Black Friday Sale 2023, Vijay Sales पर शुरू हो गई है। इस सेल के तहत स्मार्टफोन्ल, गेमिंग कंसोल और स्मार्ट टीवी से लेकर वाशिंग मशीन तक, कई आइटम्स को भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। Vijay Sales Black Friday Sale 2023 के तहत 70 प्रतिशत तक की छूट के साथ कई आइटम खरीदने का मौका मिल रहा है। चुनिंदा बैंक के कार्ड पर 7500 रुपये तक की छूट है। सेल की डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Vijay Sales Black Friday Sale 2023

Vijay Sales Black Friday Sale 2023 आज यानी 24 नवंबर, 2023 से शुरू हो गई है। यह 27 नवंबर, 2023 तक चलेगी। इसका मतलब है कि अभी लोगों के पास इसका लाभ उठाने के लिए काफी समय है। अलग-अलग बैंक के कार्ड पर विभिन्न ऑफर है। HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर 7,500 रुपये तक का डिस्काउंट है। ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड ईएमआई पर 3,000 रुपये तक की छूट। क्रेडिट कार्ड नॉन-ईएमआई लेनदेन पर 1500 तक का डिस्काउंट है।

Apple प्रोडक्ट पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

इसमें ICICI, HSBC, Yes बैंक और One Card पर 7500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल राह है। Apple के प्रोडक्ट जैसे आईफोन और MacBook को भी छूट पर खरीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट पर 5000 रुपये तक का कैशबैक है। साथ ही, इन्हें No Cost EMI पर खरीद सकते हैं। यह ऑफर HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर है। इसके अलावा, स्टोर से खरीदने पर 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

स्मार्ट टीवी पर मिल रहे ये ऑफर्स

स्मार्ट टीवी पर भी 7500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, No Cost EMI जैसे ऑफर हैं। Sansui के 75 इंच स्मार्ट टीवी को डील प्राइज के तहत मात्र 51 हजार में खरीदने का मौका मिल रहा है। साथ ही, इस पर 7500 तक का कैशबैक भी है।

Asus Rog Phone 6 मिल रहा सस्ता

Asus Rog Phone 6 फोन को भी सस्ते में खरीदने का मौका है। स्मार्टफोन 47,990 रुपये में मिल रहा है। सेल में फोन की कीमत 24,000 रुपये कम हो गई है। इसक स्मार्टफोन की MRP 77,999 रुपये है। साथ ही, 7500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है।

इसके अलावा, एयर प्यूरीफाइयर, TWS, टैबलेट और लैपटॉप आदि को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है।